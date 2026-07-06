Aneurysma entfernt! TV-Star Jochen Busse offenbart dramatische Neuigkeiten

Köln - Erst Ende Juni hat TV-Star Jochen Busse (85) verraten, wegen gesundheitlicher Probleme ins Seniorenheim gezogen zu sein. Jetzt kommt der langjährige Star aus "7 Tage, 7 Köpfe" mit der nächsten Hiobsbotschaft um die Ecke.

Jochen Busse hält sich seit knapp 40 Jahren mit regelmäßigem Yoga fit. © picture alliance / Henning Kaiser/dpa

Seit mittlerweile drei Wochen lebt der 85-Jährige in der Residenz am Dom, um unter professioneller Aufsicht wieder zu Kräften zu kommen.

Im Interview mit BILD packt der Kabarettist aus, dass ihm ein sieben Zentimeter großes Aneurysma aus dem Bauch entfernt werden musste.

"Die OP dauerte vier Stunden, wurde ganz konventionell mit einem großen Schnitt gemacht. Ich kann schon wieder laufen und habe auch keine Schmerzen mehr im Rücken", erklärt der TV-Star vergangener Tage.

Tatsächlich sollen die behandelnden Ärzte sogar überrascht gewesen sein, dass sein Körper die Strapazen derart gut weggesteckt habe. Trotzdem muss der 85-Jährige noch bis zum kommenden Mittwoch im Krankenhaus bleiben.

"Die OP ist super verlaufen. Ich habe großen Respekt vor meinem Körper, wie ich das weggesteckt habe. Bin halt ein alter Yogi."

Busse hält sich seit rund vier Jahrzehnten mit Yoga und Hula-Hoop-Training fit!