Wegen gesundheitlicher Probleme: TV-Star Jochen Busse zieht ins Seniorenheim

Köln - Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen! Der Kabarettist Jochen Busse (85) hat in einem emotionalen Interview verraten, dass er vorübergehend ins Seniorenheim ziehen wird.

Jochen Busse (M. u.) war jahrelang Teil der RTL-Freitagabendshow "7 Tage, 7 Köpfe". © Hermann-Josef Wöstmann/dpa

Viele Jahre war der heute 85-Jährige in der Freitagabendshow "7 Tage, 7 Köpfe" aktiv, lockte Woche für Woche ein Millionen-Publikum vor die Mattscheibe.

Mittlerweile arbeitet der frühere TV-Star als Kabarettist in Köln und München - jetzt muss er die Arbeit aufgrund vieler anstehender Operationen (vorerst) beenden.

"Aufgrund der Operationen, die auf mich zukommen, falle ich das nächste halbe Jahr aus und kann leider nicht spielen", erklärt er der Münchner Abendzeitung.

Trübsal blasen und an die Decke starren kommen für ihn in Zukunft aber nicht in die Tüte. "Ich bin guter Dinge! Mir gefällt es hier, ich bin geistig voll da, habe viele langjährige Freunde in Köln und kenne auch ein paar, die hier in der Residenz leben."

Ein einschneidendes Negativerlebnis ist der vorübergehende Umzug ins Seniorenheim nicht - stattdessen sieht er die Dinge positiv. "Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen."