Wegen gesundheitlicher Probleme: TV-Star Jochen Busse zieht ins Seniorenheim
Köln - Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen! Der Kabarettist Jochen Busse (85) hat in einem emotionalen Interview verraten, dass er vorübergehend ins Seniorenheim ziehen wird.
Viele Jahre war der heute 85-Jährige in der Freitagabendshow "7 Tage, 7 Köpfe" aktiv, lockte Woche für Woche ein Millionen-Publikum vor die Mattscheibe.
Mittlerweile arbeitet der frühere TV-Star als Kabarettist in Köln und München - jetzt muss er die Arbeit aufgrund vieler anstehender Operationen (vorerst) beenden.
"Aufgrund der Operationen, die auf mich zukommen, falle ich das nächste halbe Jahr aus und kann leider nicht spielen", erklärt er der Münchner Abendzeitung.
Trübsal blasen und an die Decke starren kommen für ihn in Zukunft aber nicht in die Tüte. "Ich bin guter Dinge! Mir gefällt es hier, ich bin geistig voll da, habe viele langjährige Freunde in Köln und kenne auch ein paar, die hier in der Residenz leben."
Ein einschneidendes Negativerlebnis ist der vorübergehende Umzug ins Seniorenheim nicht - stattdessen sieht er die Dinge positiv. "Man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen."
Jochen Busse will Anfang 2027 zurück auf die Bühne
Für ihn sei es deshalb eine "vernünftige Entscheidung" gewesen, sich im Seniorenheim zu melden und ab sofort eines der Zimmer zu beziehen.
"Denn so kann ich gleich nach den OPs die Reha hier durchführen und bin gut betreut", stellt der Ex-Entertainer klar.
Bereits in der kommenden Woche soll ihm ein zuvor entdecktes Aneurysma operativ entfernt werden. "Ich hatte Schmerzen, bin zum Osteopathen, dann kam eins zum anderen", schildert er die jüngsten Wochen.
Viel Zeit zum Nachdenken hat der 85-Jährige nach der Operation nicht. Schon kurz darauf soll Jochen Busse an der Hüfte operiert werden.
Sein Comeback auf der großen Bühne plant der 85-Jährige für Anfang 2027. Sie und das Entertainment seien schließlich sein "Lebenselixier".
Titelfoto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa