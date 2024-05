Hat Angelina Jolie mit diesem deutschen Schauspieler angebandelt?

Vor wenigen Tagen wurde die "Maleficent"-Schauspielerin in der deutschen Hauptstadt entdeckt. Bilder, die der Bild vorliegen, zeigen Angelina Jolie gemütlich in einem indischen Restaurant in Berlin-Charlottenburg sitzen und Essen bestellen.

In "Salt" (2010) spielten August Diehl und Angelina Jolie ein Ehepaar. Privat verbindet sie die Liebe zur Dichtkunst. (Archivbild) © imago/Everett Collection

Beide Schauspieler entpuppten sich offenbar rasch als große Fans der Werke des Dichter-Genies Rainer Maria Rilke (1875–1926).

Während Diehl Bücher des Schriftstellers bereits für Aufnahmen einsprach, sollen Jolie Schriften wie "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" besonders gefallen.

Als das Duo 2010 im Film "Salt" ein Ehepaar spielte, scherzte Diehl gegenüber der Bild: "Wenn du dem Pitt die Frau ausspannst, erschießen wir dich mit den Film-Knarren, nachdem er mit dir fertig ist. Brad hatte in seiner Rolle ein riesengroßes und echtes Messer."

Nachdem der Film in die Kinos gekommen war, verbrachten die beiden Stars offenbar weiterhin viel Zeit miteinander. So wohl auch vor wenigen Tagen in Berlin. Jolie soll nach Informationen der Bild noch immer eine Wohnung in der Landeshauptstadt besitzen.