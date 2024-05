Auf Kosten der Kinder: Rosenkrieg um Angelina Jolie und Brad Pitt eskaliert!

Zur Erinnerung: Vor Gericht streiten sich die beiden Hollywood-Stars vor allem um die Anteile am gemeinsamen Weingut Chateau Miraval in Frankreich.

Tony Webb, ein ehemaliger Spezialsoldat, arbeitete über 20 Jahre als Bodyguard für die Bilderbuch-Familie. Dass es hinter der Fassade ordentlich bröckelte, bekam er dabei selbst zu spüren, wie er The Sun nun verriet.

Angelina Jolies Assistent habe ihn anschließend an die geschlossenen Vetraulichkeitsvereinbarungen der Betroffenen mit der Schauspielerin erinnert. Sollten sie aussagen, würde man rechtliche Schritte einleiten; sie verklagen!

Der Ex-Militär erklärte demnach gegenüber dem Assistenten der 48-Jährigen, dass er "keine Befugnis" dazu habe, in diesen Sachverhalt einzugreifen.

Nach seinem Ausscheiden aus dem militärischen Dienst gründete Webb die Firma SRS Global Security, die das Hollywood-Traumpaar beschützte. Michael Vieira, Jolies persönlicher Assistent, habe dabei in der Regel als Auftragsvermittler agiert. Von der Scheidung der beiden Megastars soll Webb 2016 erfahren haben.

Streitgegenstand ist aktuell vor allem das gemeinsame Weingut Chateau Miraval in Frankreich. © DPA

Webb informierte seine Kollegen, die jedoch weiterhin an ihrer Bereitschaft zur Aussage vor dem Familiengericht festhielten. Einer der beiden ist Ross Foster. Ungeachtet des unterzeichneten NDA (Non Disclosure Agreement - Vertraulichkeitsvereinbarung) würde er aussagen, insofern er eine Vorladung von Seiten des Gerichts empfängt.

Brisant: Foster habe gegenüber Webb erklärt, eben über jene Aussagen Jolies zu ihren Kindern nicht zu schweigen. Demnach soll sie ihre Kinder dazu ermutigt haben, möglichst wenig Zeit mit Pitt während der Sorgerechtsbesuche zu verbringen.

Jolies Assistent habe derweil seine Drohung bekräftigt, gegen Aussagen klagen zu wollen.

Jedoch dürfte dies wenig Erfolg haben. NDAs dürfen gemeinhin nicht dazu verwendet werden, vor Gericht Zeugenaussagen zu verhindern. Webb ging davon aus, dass beide seiner Kollegen trotzdem aussagen würden. Daraufhin wurde seiner Firma 2021 gekündigt.

Seine Enttäuschung verarbeitete der Personenschützer auch in einem Brief, den er an Jolie richtete, die ihn wohl dafür verantwortlich machte, dass die beiden selbstständigen und unabhängigen Auftragnehmer seiner Security-Firma trotzdem gegen sie aussagen würden. Daraufhin habe Jolie geantwortet: "Pass gut auf dich auf. Wie immer. Angie."