Angelina Kirsch muss mitten in der Nacht aus ihrem Hotel flüchten!

Neumünster/Oirschot - Eine entspannte Bettruhe sieht anders aus: TV-Moderatorin Angelina Kirsch (35) musste in der Nacht zu Sonntag Hals über Kopf ihr Hotelzimmer in Oirschot (Niederlande) verlassen.

TV-Moderatorin Angelina Kirsch (35) ist gerade in den Niederlanden. In der Nacht zu Sonntag musste sie Hals über Kopf ihr Hotel verlassen. © Fotomontage: Instagram/angelina.kirsch

Dort weilt die Pferdeliebhaberin aktuell als Besucherin der Weltmeisterschaft für Islandpferde, die vom 8. bis 13. August in der niederländischen Gemeinde stattfindet.

Ihren mehr als 200.000 Followern bei Instagram berichtet die 35-Jährige regelmäßig von den Geschehnissen vor Ort, mit diesem Zwischenfall dürfte aber sicherlich auch das Curvy Model nicht gerechnet haben.

"Es ist 5 Uhr, Marie [ihre Begleiterin, Anm. d. Red.] und ich sind wach und sitzen im Auto. Aber nicht, weil uns langweilig ist oder wir jetzt schon was vorhaben, sondern weil gerade der Feueralarm in unserem Hotel angegangen ist und wir ganz schnell das Gebäude verlassen mussten", erklärte Angelina in ihrer Story.

So blieb den beiden zunächst nicht anderes übrig, als erst einmal zu warten - wenig später meldete sich die gebürtige Neumünsterin (Schleswig-Holstein) aber erneut.

"Keiner hat offiziell gesagt, dass wir wieder reingehen können, aber die Masse ist reingeströmt und sie wurde nicht aufgehalten. Also sind wir jetzt wieder im Zimmer, nachdem wir zu Fuß in den siebten Stock gelaufen sind", so die Moderatorin.