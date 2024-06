Angelina Pannek und ihr Sebastian enthüllen Baby-Geschlecht! Es wird ein ...

Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) sind seit 2019 ein Paar. © Gerald Matzka/dpa (Bildmontage)

Um die süßen News zu verkünden, haben Angelina und ihr Sebastian offenbar eine Gender-Reveal-Party veranstaltet, wie ein Foto auf Instagram zeigt.

Darauf posiert das Bachelor-Traumpaar vor Luftballons im Garten, Sebastians Hand liegt liebevoll auf Angelinas beachtlicher Babykugel.

Das entscheidende Detail steckt aber in der Farbgebung: Sie trägt ein hellblaues Kleid, er ein farblich dazu passendes Hemd.

Damit ist klar: Angelina und Sebastian Pannek bekommen einen Jungen!

Dazu schrieben die werdenden Eltern: "Our little Babyboy. We can‘t wait to meet you our little love." ("Unser kleiner Babyboy. Wir können es kaum erwarten, unsere kleine Liebe kennenzulernen.")

Angelina und Sebastian erwarten damit Sohnemann Nummer zwei. Ihr Erstgeborener erblickte im Jahr 2020 das Licht der Welt, 2022 folgte ihre Tochter.