Baby ist da! Angelina und Sebastian Pannek zum dritten Mal Eltern

Angelina (32) und Sebastian Pannek (37) haben erneut Nachwuchs. © Gerald Matzka/dpa

Den neuen Erdenbürger begrüßten die frischgebackenen Eltern mit einem süßen Post auf Instagram. Zu einem Pärchen-Bild aus der Zeit der Schwangerschaft schrieben sie die liebevollen Worte:

"Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren so aufgeregt, dich endlich in unserem Armen halten und kuscheln zu dürfen. Mama, Papa und deine Geschwister sind so unendlich verliebt in dich und lassen es dich jede Sekunde spüren."

Mit dem jüngsten Mitglied im Pannek-Clan ist die Familie nun zu fünft. Sohnemann Nummer eins kam im Sommer 2020 zur Welt, im September 2022 folgte eine Tochter. Im Februar dieses Jahres machte das Promi-Paar dann die dritte Schwangerschaft publik.

In den sozialen Medien hielten Angelina und Sebastian Pannek ihre Fans über die neuesten Entwicklungen in Sachen Baby auf dem Laufenden. Ende Juni verrieten die beiden bei einer Gender-Reveal-Party das Geschlecht ihres dritten Kindes.

Heute ist die Freude über den erneuten Nachwuchs ist groß. "Du, kleiner Wurm, machst unsere Familie komplett und wir danken dem Leben jeden einzelnen Tag, drei so wundervolle, gesunde Kinder geschenkt bekommen zu haben", hieß es auf Instagram.