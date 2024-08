Angelina Pannek meldet sich aus Babypause und zeigt After-Baby-Body

"Unser wundervoller Sohn. Wir konnten den Tag kaum erwarten. Wir waren so aufgeregt, dich endlich in unserem Armen halten und kuscheln zu dürfen", hießen sie ihren Nachwuchs mit einem Video bei Instagram willkommen.

Angelina Pannek hat ihren Followern einen kleinen Blick auf ihren After-Baby-Body gewährt. © Screenshot/Instagram/angelina.pannek (Bildmontage)

"Diese Babypause war so schön, ich hab sie ja bei allen drei Kindern gemacht und habe Euch aus Versehen auch gar nicht vermisst", scherzte die frisch gebackene Dreifachmama.

Es sei einfach schön gewesen, eine Auszeit von Instagram einzulegen und die Zeit genießen zu können. Einen Geburtsbericht, wie ihn andere Promi-Damen mit ihren Followern teilen, wird es von ihr aber nicht geben.

"Ich finde einfach, so eine Geburt ist so privat, so intim, so wunderschön und natürlich würde man es am liebsten rausschreien und alles berichten und mit der Welt teilen, weil es einfach so wunderschön ist", betonte die Berlinerin. Da sie aber ihr Privatleben sowieso weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, gelte das auch für die Geburt.

Abschließend gewährte sie ihren Fans dann auch noch einen kleinen Blick auf ihren After-Baby-Body, allerdings von einem Trägerhemdchen bedeckt. "Da ich hier gerade meinen Bauch sehe, das ist übrigens so mein aktueller Stand", erklärte Angelina Pannek ihren Fans in einer Seitenansicht und legte dabei eine Hand auf ihren Bauch.