Angelina Pannek kündigt Babypause an: Sind weitere Kinder geplant?

Berlin - Angelina Pannek (32) und ihr Mann Sebastian (37) werden schon bald zum dritten Mal Eltern - allzu lange kann es jetzt nicht mehr dauern, denn die 32-Jährige verabschiedet sich demnächst in ihre Babypause.

Angelina Pannek (32) will ab Sonntag das Handy beiseitelegen und die restliche Zeit vor der Geburt in Ruhe genießen. © Screenshot/Instagram/angelina.pannek (Bildmontage)

Ab dem kommenden Sonntag will sie sich eine Auszeit gönnen. "Ich freue mich sehr auf diese Zeit", ließ sie ihre 704.000 Follower wissen. Am Samstag sei ihr "letzter Instagram-Story-Tag", kündigte die werdende Mama bei der Social-Media-Plattform an.

Danach werden ihre Follower auf aktuelles Tagesgeschehen der Influencerin verzichten müssen. Allerdings können sie sich wohl trotzdem noch auf einen weiteren Betrag ihres Lieblings freuen.

Sie habe nämlich kürzlich noch neue Fotos von ihrer Babykugel schießen lassen, die sie ihren Fans natürlich nicht vorenthalten möchte.

Aber ansonsten wird dann erst einmal Funkstille auf dem Profil der Promi-Dame herrschen. "Eigentlich ist dann auch das Handy weg", teilte sie den Usern mit.

Wie lange ihre Auszeit dauern werde, konnte die Berlinerin nicht mit Gewissheit sagen. "Ich weiß es nicht. Ich gehe da einfach nach meinem Gefühl", erklärte sie in einer abschließenden Fragerunde vor der Pause.