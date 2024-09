Anke Engelke ungewohnt offen: So hat das Muttersein sie verändert

Köln - Eigentlich hält Anke Engelke (58) ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Nun hat die Comedienne in einem ihrer seltenen Interviews allerdings einige Einblicke in ihren Alltag abseits der Kameras gegeben.

Im Podcast "Deutschland3000" stellt Anke nämlich klar: Als sie 1996 ihre Tochter Emma (28) zur Welt brachte, sei für sie "bei allem Humor und Quatsch" ein neues Maß an Ernsthaftigkeit in ihr Leben gekommen.

Gemeinsam mit Schauspieler Bastian Pastewka (52) ist Anke Engelke (58) derzeit in der neuen Serie "Perfekt verpasst" auf Amazon Prime zu sehen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aller Ernsthaftigkeit zum Trotz habe sie sich nach Emmas Geburt dennoch "nicht als Frau gefühlt", sondern oft noch "wie ein Kind" - obwohl sie schon über 30 Jahre alt und verheiratet war.

"Ich bin immer so zehn Jahre hinterher", stellt Anke fest. Auch heute fühle sie sich nicht, als ob sie schon 58 Jahre alt sei. Das habe man auch an ihrer Art, sich zu kleiden, gemerkt, meint sie: "Es hat bei mir lange gedauert, bis ich mich so angezogen habe."

Neben Tochter Emma hat Anke noch zwei Söhne: Lasse und Aaron. Alle drei Engelke-Sprösslinge führen allerdings ein Leben abseits der Öffentlichkeit.