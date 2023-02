Prime-Video-Überraschung: Anke Engelke und Bastian Pastewka drehen erste gemeinsame Serie!

Bastian Pastewka (50) und Anke Engelke (57) bei der Premiere der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing". © dpa/Felix Hörhager

Prime Video darf sich über einen echten Coup freuen! Laut dem Medienmagazin DWDL wird der Streaminganbieter aus dem Hause Amazon im kommenden Jahre eine Serie mit Pastewka und Engelke in den Hauptrollen veröffentlichen.

Darauf haben die Fans seit Jahren gewartet! Schließlich gelten die beiden schon lange als kongeniales Comedy-Duo, wie sie unter anderem in der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing", in Pastewkas Serie "Pastewka" oder durch ihre Auftritte als Volksmusik-Paar Wolfgang und Anneliese bewiesen.

Werden sie wie in "LOL" und - mehr oder weniger - in "Pastewka" als sie selbst auftreten, in altbekannte Rollen schlüpfen oder als gänzlich neue Figuren zu sehen sein? Bislang sind kaum Details über das Amazon-Projekt bekannt.

Da es sich um eine "Original-Serie" von Prime Video handeln soll, ist allerdings davon auszugehen, dass die beiden, gemeinsam mit der "bildundtonfabrik" (btf) als Produktionsfirma, etwas Neues auf die Beine stellen werden.