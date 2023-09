Ann-Kathrin Götze gibt überraschendes Baby-Update: Ist sie ungern schwanger?

Frankfurt am Main - Sie sei bald im neunten Monat , verriet Ann-Kathrin Götze (33) Anfang September. Nun gibt die schwangere Influencerin einige tiefe Einblicke in ihr aktuelles Seelenleben.

Trotz ihrer Erfahrungswerte bleibt die Schwangerschaft für sie eine große Sache: "In jedem Fall verspüre ich Ehrfurcht vor dieser Schwangerschaft. Es ist auch mental schon ein Unterschied. Man hat viele Vorsorgetermine, es ist viel zu beachten und man muss auf einiges verzichten."

Aber Ann-Kathrin Götze gibt zu, dass sie froh ist, wenn die Geburt geschafft ist. "An schwierigen Tagen hilft es mir meistens, einfach meinen Sohn anzuschauen und dann zu wissen, wofür ich das durchmache. Ich bin sehr dankbar für die Schwangerschaft, aber gerne schwanger bin ich deshalb trotzdem nicht", berichtet sie gegenüber der internationalen Modezeitschrift.

Mama und erfolgreiche Unternehmerin: Ann-Kathrin Götze dient als modernes Vorbild für die jüngere Generation. © Instagram/Screenshot/annkathrin

Ihrem geliebten Sport kann sie derzeit nicht nachgehen und gewisse Speisen sind bekanntermaßen ebenfalls nicht gestattet. Dafür gehe sie allerdings zurzeit viel spazieren.

Aber natürlich wächst man auch mit jeder Herausforderung, die das Leben so mit sich bringt. Gerade ihre letzten Instagram-Posts zeigen Ann-Kathrin Götze als starke und moderne Frau, die als tolles Beispiel für jüngere Generationen dienen kann.

Ihren ganz persönlichen Ausgleich bei all der Aufregung findet die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin vor allem im Zusammenleben mit Mario. Die beiden sind mittlerweile schon seit elf Jahren ein Paar, was gleichbedeutend heißt, dass Ann-Kathrin bereits ein Drittel ihres Lebens mit ihrem Fußballstar verbracht hat.

"Wir sind zusammen erwachsen geworden und daher kenne ich nur diesen Alltag. Wir haben unsere Abläufe in unseren Jobs und teilen uns die freie Zeit immer mit unserem Sohn Rome ein." Dies sieht unter anderem so aus, dass die baldige Doppel-Mama meist morgens und mittags im Office zu finden ist und ihrer Arbeit nachgeht.

Sobald das zweite Kind auf der Welt ist, wird dieser Alltag wohl noch einmal ordentlich durcheinandergewirbelt. Grund zur Sorge braucht man bei der Powerfrau indes gewiss nicht zu haben.