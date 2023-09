Ann-Kathrin Götze mit Baby-Update: Gibt es noch mal Nachwuchs?

Frankfurt am Main - Ann-Kathrin Götze (33) ist mittlerweile hochschwanger! Nun hat sie verraten, wie viele Kilos sie bereits zugenommen hat und ob es möglicherweise noch einmal Nachwuchs im Hause Götze geben wird.

Der Babybauch von Ann-Kathrin Götze (33) ist mittlerweile ordentlich gewachsen. Schon bald soll es weiblichen Nachwuchs im Hause Götze geben. © Instagram/Screenshot/annkathrin

Die Kugel wächst fleißig weiter, und die 33-Jährige befindet sich in der Endphase ihrer zweiten Schwangerschaft. Anfang September berichtete sie, dass sie bald im neunten Monat sei - lange kann es also nicht mehr dauern!



Stolze 20 bis 22 Kilogramm hat die Ehefrau von Eintracht-Kicker Mario Götze (31) bisher zugenommen, wie sie jetzt in einer Instagram-Fragerunde preisgab. Bei Söhnchen Rome (3) waren es am Ende sogar 25 Kilo, Gewichtssorgen macht sich die Powerfrau deshalb allerdings überhaupt nicht.

Ohne das übliche Wiegen beim Frauenarzt würde sie ihr Gewicht gar nicht kennen, erklärt sie weiter. Außerdem will sie es auch eigentlich nicht wissen, weil der Babyspeck sowieso in ein paar Monaten wieder runter sein wird. Entsprechend stellt sie in ihrer aktuellen Insta-Story die rhetorische Frage: "Warum deswegen stressen?"

Nach ihrer ersten Schwangerschaft waren die 25 Kilo schließlich auch schnell wieder Geschichte.