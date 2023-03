Anna Adamyan: Für ihre Schwangerschaft musste sie eine große Angst überwinden

Anna Adamyan (26) könnte nicht glücklicher sein: Nach vielen Rückschlägen ist sie endlich schwanger. © Montage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

Für die Ehefrau vom 1. FC Köln-Stürmer Sargis Adamyan (29) gibt ihr im Grunde genommen jeder Tag ein Anlass zur Freude. Denn die Influencerin leidet unter der Krankheit Endometriose, bei der Ansiedlungen von Gewebe außerhalb der Gebärmutter nicht selten zu großen Schmerzen und zu Unfruchtbarkeit führen können.

Lange hat die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin für ihr Glück gekämpft und wurde nach elf künstlichen Befruchtungen und zwei schmerzhaften Fehlgeburten zum Ende des vergangenen Jahres schwanger.

Regelmäßig gewährt sie ihren mehr als 600.000 Followern Einblicke in ihre Schwangerschaft. Zu Beginn der Woche kam sie noch einmal auf ein Thema zurück, welches sie bereits in den vergangenen Tagen angeschnitten hatte: Annas Angst vor Spritzen. Viele ihrer Fans wollten unbedingt wissen, wie die 26-Jährige ihre Panik überwinden konnte. Ein ultimativer Tipp sollte her.

Leider musste Anna ihre Fans direkt zu Beginn enttäuschen, "weil ich persönlich keinen ultimativen Tipp habe". In jungen Jahren sei es jedes Mal "der Horror" gewesen. Ihre Mama habe etliche Schreianfälle durchstehen müssen, erinnert sich Anna zurück. Erst mit 17 Jahren habe sie das erste Mal Blut abgenommen bekommen.