Anna Adamyan macht sich Sorgen: Wie wird Hund Oscar auf das Baby reagieren?

Köln - Anna Adamyan (27) durchlebt aktuell wahrscheinlich die schönste Zeit ihres Lebens. Denn das an Endometriose leidende Model erwartet ihr erstes Kind. Darauf müssen sich nicht nur sie und FC-Kicker Sargis Adamyan (29) vorbereiten!

Anna Adamyan (27) macht sich Sorgen darum, wie es mit Hund Oskar weitergeht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

Immer wieder nimmt die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ihre gut 612.000 Follower auf Instagram mit und berichtet ihren Fans von ihrer Schwangerschaft.

So auch dieses Mal, als sie in einer Story auf ein besonderes Training hinwies. Doch wobei ging es darum? Gemeinsam mit einer Freundin übte sie eine außergewöhnliche Situation, bei der auch ein Kinderwagen eine Rolle spielt. Denn Hund Oskar belle "das Ding total gerne an", weshalb Anna gespannt sei.

Mit dem Kinderwagen ging es dann durchs Haus und wie die 27-Jährige in einem weiteren Beitrag zeigte, schien das Training ein voller Erfolg gewesen zu sein: "Das hat super geklappt, oder? Das hast du so fein gemacht. Du bist ein lieber Junge", lobte die Ehefrau des FC-Spielers den gemeinsamen Hund.

Doch das Model macht sich auch Sorgen um den kleinen Oskar, denn der Vierbeiner sei "ein großer Mittelpunkt in unserem Leben." Ich mache mir da ehrlich gesagt schon viele Gedanken und ich weiß, dass man da auch nicht alles planen kann und am Ende kommt eh alles anders als man denkt", erklärte Anna.

Aber der Hund sei halt "nicht so der Kinder- und Baby-Lover."