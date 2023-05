Babybauch zu klein? Model Anna Adamyan ist schon in der 31. Woche schwanger

Köln - Für Anna Adamyan (27) wird gerade ein regelrechtes Wunder wahr: Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ist nach ihrem lange Zeit unerfüllt gebliebenen Kinderwunsch endlich schwanger und befindet sich bereits in der 31. Woche!

Anna Adamyan (27) gibt ihren Fans bei Instagram regelmäßige Schwangerschafts-Updates. © Montage: Instagram/Screenshot/Anna Adamyan

Bei Instagram zeigt die Influencerin und Ehefrau von Köln-Kicker Sargis Adamyan (30) oft und gern ihren Babybauch. Dabei ist sie leider auch immer wieder negativen Kommentaren ausgesetzt, und das nicht nur in ihrem digitalen Alltag.

In einer Story berichtete Anna ihren rund 618.000 Followern jüngst von einem Erlebnis, das sie mit ihrer Postbotin hatte. "Sie hat erst noch nicht mal gesehen, dass ich schwanger bin. Als ich es ihr dann gesagt habe, guckte sie mich so komisch an und sagte: 'Aber der Bauch muss doch eigentlich größer sein'", schilderte sie.

Eine Aussage, die Anna absolut nicht nachvollziehen kann. So habe sie lediglich geantwortet, dass man den Bauch anderer Menschen, besonders von Schwangeren, nicht bewerten müsse.

Die Postbotin sei daraufhin zwar zurückgerudert, doch das Gesagte hinterließ Anna einigermaßen ratlos. "Echt immer wieder interessant, wie andere sich rausnehmen, einen zu bewerten. Bin froh, dass es mich persönlich nicht trifft, sondern höchstens einfach nervt", stellte sie klar.