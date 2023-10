Damit hat keiner gerechnet: Anna Adamyan verrät den Babynamen - Fans enttäuscht

Die frühere "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anna Adamyan (27) schwebt derzeit im absoluten Mutterglück. © Bildmontage: Instagram/annaadamyan (Screenshots)

Mit der erfolgreichen Entbindung ging für die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin kürzlich ein großer und lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Denn die 27-Jährige leidet seit vielen Jahren an Endometriose.

Insgesamt durchlief die Ehefrau von Bundesliga-Profi Sargis Adamyan (30, 1. FC Köln), die auch ein Buch über ihre Erkrankung geschrieben hat, für ihren Familientraum elf künstliche Befruchtungen. Zweimal kam es zu einer Fehlgeburt.

Den Namen ihres Nachwuchses hielt Anna bislang geheim. Jetzt ließ sie auf Instagram die Bombe platzen. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das sie mit ihrem Baby auf dem Arm zeigt, schreibt das Model: "8 Wochen mit meinem neuen besten Freund Levi."

Bis dato hatte die 27-Jährige ihren Sohn in der Öffentlichkeit liebevoll "Dino" genannt. Einige Fans reagierten unter dem Betrag regelrecht enttäuscht über die überraschende Enthüllung.

"Ich hab es grad gar nicht gecheckt und dachte nur so: Wer ist denn jetzt Levi? Ich hab Dino einfach schon so verinnerlicht", erklärt eine Userin. Andere sehen das genauso: "Och man, hatte mich an Dino schon so gewöhnt!" oder "Waaaas? Er heißt nicht in echt Dino?" ist ebenfalls in der Kommentarspalte zu lesen.