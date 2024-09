Nach Kinderwunsch fragen okay, oder nicht? Anna Adamyan hat klare Meinung!

Köln - Ist es okay, Frauen zu fragen, ob sie Kinder bekommen wollen? Zu dieser brisanten Frage hat sich nun Influencerin Anna Adamyan (28) klar positioniert.

Sohnemann Levi (1) ist der ganze Stolz von Anna Adamyan (28). © Instagram/annaadamyan (Screenshot)

Und die kennt sich mit dem Thema bestens aus. Schließlich hatte sie sich jahrelang sehnsüchtig Nachwuchs gewünscht, ehe es nach mehreren Fehlversuchen vor etwa einem Jahr endlich geklappt hat und Söhnchen Levi (1) zur Welt kam.

Ihre eigene Leidensgeschichte hatte die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin dabei stets mit ihren 620.000 Followern bei Instagram geteilt, Fragen nach Kinderwünschen sind für die 28-Jährige trotzdem ein absolutes No-Go!

"Ich weiß ehrlich nicht, warum so viele glauben, dass Fragen nach einem weiteren Kind völlig okay sind", betont sie nun in den sozialen Medien.

Immerhin sei doch schon lange bekannt, dass man nach Schwangerschaften und der Familienplanung generell nicht fragen soll, meint die Frau von FC-Köln-Fußballprofi Sargis (31).