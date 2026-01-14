Anna Adamyan klärt auf: Mit diesen Schwangerschafts-Symptomen hat sie zu kämpfen

Regensburg - Seit Kurzem schweben Influencerin Anna Adamyan (29) und Ehemann Sargis (32) im siebten Himmel - die beiden erwarten auf natürlichem Wege ihr zweites Kind. Trotzdem ist für die baldige Zweifach-Mama vieles anders als beim ersten Mal.

Influencerin Anna Adamyan machte kurz nach Weihnachten öffentlich, dass sie auf natürlichem Wege schwanger sei. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Anna Adamyan

Der größte Unterschied zu damals: Die erste Schwangerschaft war Folge einer künstlichen Befruchtung - diesmal ist alles anders.

Über Instagram hat die ehemalige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" jüngst noch einmal aus dem Nähkästchen geplaudert und ihre Fans an den neuesten Entwicklungen teilhaben lassen.

Eine Sache stellt sie dabei gleich zu Beginn fest: "Mir ist echt immer noch sehr flau, ich habe Sodbrennen und merke einfach echt, wie mein Körper arbeitet."

Belasten tue sie das allerdings nicht - im Gegenteil. Der 29-Jährigen zufolge tue das momentan noch gut und ihrer Vorfreude keinerlei Abbruch. Trotzdem stellt die Ex-Kölnerin fest, dass nichts mit der ersten Schwangerschaft vergleichbar sei.

"Gleichzeitig ist vieles so anders, im Vergleich zur Schwangerschaft vom Kleinen. Kann man das jetzt überhaupt schon so vergleichen?!"