Anna Adamyan klärt auf: Mit diesen Schwangerschafts-Symptomen hat sie zu kämpfen
Regensburg - Seit Kurzem schweben Influencerin Anna Adamyan (29) und Ehemann Sargis (32) im siebten Himmel - die beiden erwarten auf natürlichem Wege ihr zweites Kind. Trotzdem ist für die baldige Zweifach-Mama vieles anders als beim ersten Mal.
Der größte Unterschied zu damals: Die erste Schwangerschaft war Folge einer künstlichen Befruchtung - diesmal ist alles anders.
Über Instagram hat die ehemalige Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" jüngst noch einmal aus dem Nähkästchen geplaudert und ihre Fans an den neuesten Entwicklungen teilhaben lassen.
Eine Sache stellt sie dabei gleich zu Beginn fest: "Mir ist echt immer noch sehr flau, ich habe Sodbrennen und merke einfach echt, wie mein Körper arbeitet."
Belasten tue sie das allerdings nicht - im Gegenteil. Der 29-Jährigen zufolge tue das momentan noch gut und ihrer Vorfreude keinerlei Abbruch. Trotzdem stellt die Ex-Kölnerin fest, dass nichts mit der ersten Schwangerschaft vergleichbar sei.
"Gleichzeitig ist vieles so anders, im Vergleich zur Schwangerschaft vom Kleinen. Kann man das jetzt überhaupt schon so vergleichen?!"
Anna Adamyan bereitet sich auf Geburt Nummer zwei vor
Aber nicht nur körperliche Veränderungen spürt Anna im Rahmen der Schwangerschaft - auch auf emotionaler Ebene habe sich demnach einiges getan. Insbesondere die Angst vor einem zweiten Kind sei kurz nach Entbindung in ihr aufgestiegen, erklärt sie.
"Nach der Geburt war erst für mich klar: Ich kann das nicht nochmal. Der Verlauf der Geburt hat mich so geprägt, die Zeit im Wochenbett... Dadurch habe ich so extreme Angst gegenüber einem zweiten Kind entwickelt."
Inzwischen wird deutlich: davon scheint nicht mehr viel übrig. "Jetzt packe ich die nächste Kiste und bin einfach schwanger und so unendlich dankbar für all das. Ich habe mir da wirklich viel Zeit gegeben, vor allem meinen Ängsten bewusst Raum gegeben", fasst Anna nüchtern zusammen.
Den ausgerechneten Zeitraum zur Geburt ihres zweiten Babys hat Anna Adamyan noch nicht verraten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Anna Adamyan