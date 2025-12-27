"Weihnachtswunder": Ex-"GNTM"-Star verkündet Schwangerschaft
Köln - Große Überraschung für Anna Adamyan (29) und ihren Fußballer-Ehemann Sargis (32)! Die ehemalige "Germany's Next Topmodels"-Kandidatin ist erneut schwanger.
"Wir können es selbst kaum glauben. Ich bin schwanger. Ein größeres Weihnachtswunder könnten wir uns nicht vorstellen", verrät die 29-Jährigen ihren etwas mehr als 600.000 Anhängern bei Instagram.
Es sei so, als würden Anna und ihr Liebster gerade in einer anderen Welt leben, denn damit hätte das Paar wirklich gar nicht gerechnet.
"Und ja — wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur dass es diesmal keine war", führt die Frau vom ehemaligen Angreifer des 1. FC Köln aus.
Das erste und bis jetzt letzte Mal sei Anna 2020 ohne künstliche Befruchtung schwanger gewesen.
Dennoch fühle sich alles "so was von richtig an, denn dieses große Wunder möchten wir nicht verstecken", erklärt die 29-Jährige.
Anna Adamyan veröffentlicht Video ihrer emotionalen Kinderwunschreise
Kurz vor Heiligabend hatte das Model ein Video ihrer emotionalen Kinderwunschreise veröffentlicht.
"Anfang des Jahres wurde der Wunsch in mir immer stärker, doch die Ängste waren groß. Ich war mir nicht sicher, ob ich all das noch einmal aushalte", machte sie darin klar.
Denn der Kinderwunsch sei kein Wunschkonzert und schon gar kein leichter Weg.
Sie habe auch niemals gedacht, dass ihr erneuter Kinderwunsch erneut so holprig starten würde.
"Zwei Eingriffe, die künstlichen Wechseljahre und ein Kryoversuch, der in einer biochemischen Schwangerschaft endete", verrät Anna, die jetzt auf natürlichem Weg schwanger geworden ist.
Für Anna und ihren Ehemann Sargis bleibt nur zu hoffen, dass alles positiv ausgeht. Denn nach einer jahrelangen Kinderwunschreise, die begleitet war von traumatischen Erfahrungen ihrer Fehlgeburten, Ausschabungen sowie künstlichen Befruchtungen durfte das Promi-Paar im August Söhnchen Levi in den Armen halten.
Jetzt bekommt der Zweijährige schon bald ein Geschwisterchen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/annaadamyan (Screenshots)