"Weihnachtswunder": Ex-"GNTM"-Star verkündet Schwangerschaft

Köln - Große Überraschung für Anna Adamyan (29) und ihren Fußballer-Ehemann Sargis (32)! Die ehemalige " Germany's Next Topmodels "-Kandidatin ist erneut schwanger.

Anna Adamyan (29) hat ihre erneute Schwangerschaft verkündet. © Bildmontage: Instagram/annaadamyan (Screenshot)

"Wir können es selbst kaum glauben. Ich bin schwanger. Ein größeres Weihnachtswunder könnten wir uns nicht vorstellen", verrät die 29-Jährigen ihren etwas mehr als 600.000 Anhängern bei Instagram.

Es sei so, als würden Anna und ihr Liebster gerade in einer anderen Welt leben, denn damit hätte das Paar wirklich gar nicht gerechnet.

"Und ja — wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur dass es diesmal keine war", führt die Frau vom ehemaligen Angreifer des 1. FC Köln aus.

Das erste und bis jetzt letzte Mal sei Anna 2020 ohne künstliche Befruchtung schwanger gewesen.

Dennoch fühle sich alles "so was von richtig an, denn dieses große Wunder möchten wir nicht verstecken", erklärt die 29-Jährige.