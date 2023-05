Ungewöhnliche Schwellungen: Anna Adamyan wegen Verdacht auf Leistenbruch beim Arzt

Köln – Anna Adamyans (27) größtes Geschenk ist ihre Schwangerschaft. Das an Endometriose leidende Model erlebt allerdings keine schmerzfreie Zeit, wie sie am heutigen Mittwoch erklärte.

Anna Adamyan (27) meldete sich vom Sofa aus bei ihren Fans.

Die Ehefrau von FC-Kicker Sargis Adamyan (29) sprach zu ihren Fans, während sie ihrem Becken auf einem runden Kissen etwas Erholung schenkte.

Denn die 27-Jährige leidet seit einigen Wochen unter einer Symphysenlockerung. Die Faserknorpel sitzen an verschiedenen Stellen im menschlichen Körper, unter anderem auch im Bereich des Schambeins. Dort haben sie sich in Annas Fall gelockert und bereiten der werdenden Mama große Schmerzen. Manchmal so sehr, dass sie kaum in den Schlaf finden oder sich bewegen kann.

Um noch einmal auf Nummer sicher zu gehen, ließ sie sich am Mittwochmorgen durchchecken und suchte ein Kölner Hernienzentrum auf, in dem ihre Leiste kontrolliert werden sollte. Denn plötzlich habe ein Leistenbruch im Raum gestanden, wie das Model seinen Fans am Nachmittag erklärte.

Eine Schwellung habe die Ärzte auf den Verdacht gebracht, weswegen die Schwangere alle Eventualitäten ausschließen wollte. "Ein Glück ist es kein Leistenbruch", beruhigte sie ihre rund 612.000 Fans nach dem Termin.

Während der Geburt und Schwangerschaft hätte man in solch einem Fall zwar nicht viel machen können, dennoch sei sie froh, Gewissheit zu haben.