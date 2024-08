Anna Heiser findet giftige Schlange - was dann passiert, lässt einige Fans wütend zurück

Am Dienstag entdeckte Gerald Heiser eine giftige Schlang in einem Baum auf seinem Grundstück. Seine Frau Anna konnte ihren Augen kaum trauen!

Von Kim Marie Moser

Namibia - Was für ein Schreck! Am gestrigen Dienstag entdeckte Gerald Heiser (39) eine giftige Schlang in einem Baum auf seinem Grundstück. Seine Frau Anna (34) zückte sofort die Kamera – und konnte ihren Augen kaum trauen!

Anna Heiser (34) lebt seit ihrer Hochzeit mit Gerald (39) im afrikanischen Namibia. © Instagram/Screenshot/annaheiser Sofort holte das Auswanderpärchen Hilfe heran. Gemeinsam mit einigen Nachbarn versuchten die beiden anschließend, an die Schlange heranzukommen – doch das klappte einfach nicht. Das Problem: Das Tier saß in acht Metern Höhe fest! Gerald entschied sich also schließlich zu einer drastischen Entscheidung: Er schoss auf das Reptil. Insgesamt sechsmal soll er auf die Schlange gezielt haben, ein Schuss traf schließlich. Anna Heiser Anna Heiser schwärmt von "Mama-Auszeit": "Diese 10 Tage waren ein Geschenk" Lachend berichtete das Traumpaar aus "Bauer sucht Frau" von dem Vorfall – und rechnete in diesem Moment wohl noch nicht mit der Reaktion ihrer Fans. Einige von ihnen fanden diesen Ausgang der Geschichte nämlich alles andere als lustig. In einer Bildschirmaufnahme, die die Momfluencerin seither in ihrer Instagram-Story geteilt hat, schreibt ein Nutzer sichtlich enttäuscht via Privatnachricht: "Und die Schlange kann man wohl nicht woanders wieder aussetzen? Lieber töten?"

So idyllisch das Leben in Namibia auch scheint – es birgt auch seine Gefahren. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Fan kritisiert Vorgehen - Anna Heiser zeigt sich uneinsichtig