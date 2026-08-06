Anna Heiser geht in Polen an Strand - und wundert sich sehr, was sie sieht

Polen - Diese Vorurteile kennt sie als gebürtige Polin nur zu gut. Am Mittwochnachmittag zeigt sich Anna Heiser (36) in einem neuen Instagram-Posting umso erstaunter von ihrem Heimatland.

Anna Heiser (36) meldet sich am Mittwochnachmittag vom Strand an einem See in Polen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

In ihrem Selfie-Video meldet sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin direkt von einem See, an dem sie gerade das Leben genießt. Vor Ort wundert sie sich allerdings sehr darüber, dass die Leute ihre Sachen unbeaufsichtigt herumliegen lassen, während sie baden gehen.

Im Kommentar neben dem Video wird die 36-Jährige deutlich: "'Kaum gestohlen, schon in Polen.' Kennt ihr diesen Spruch? Als ich nach Deutschland gekommen bin, musste ich ihn sehr oft hören. Die Vorurteile über Polen waren tief verwurzelt. Sicher gab es, wie überall, Menschen, die solche Klischees befeuert haben."

Ganz offensichtlich ist auch die Influencerin nicht ganz davor gefeit, den Vorurteilen zu erliegen. Denn sie filmt die Habseligkeiten ihrer Mitmenschen recht fasziniert.

"Hier liegen so viele Taschen unbeaufsichtigt - einfach so", sagt Anna schließlich im Video. In ihrem Kommentar legt sie noch einmal nach.