Anna Heiser geht in Polen an Strand - und wundert sich sehr, was sie sieht
Polen - Diese Vorurteile kennt sie als gebürtige Polin nur zu gut. Am Mittwochnachmittag zeigt sich Anna Heiser (36) in einem neuen Instagram-Posting umso erstaunter von ihrem Heimatland.
In ihrem Selfie-Video meldet sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin direkt von einem See, an dem sie gerade das Leben genießt. Vor Ort wundert sie sich allerdings sehr darüber, dass die Leute ihre Sachen unbeaufsichtigt herumliegen lassen, während sie baden gehen.
Im Kommentar neben dem Video wird die 36-Jährige deutlich: "'Kaum gestohlen, schon in Polen.' Kennt ihr diesen Spruch? Als ich nach Deutschland gekommen bin, musste ich ihn sehr oft hören. Die Vorurteile über Polen waren tief verwurzelt. Sicher gab es, wie überall, Menschen, die solche Klischees befeuert haben."
Ganz offensichtlich ist auch die Influencerin nicht ganz davor gefeit, den Vorurteilen zu erliegen. Denn sie filmt die Habseligkeiten ihrer Mitmenschen recht fasziniert.
"Hier liegen so viele Taschen unbeaufsichtigt - einfach so", sagt Anna schließlich im Video. In ihrem Kommentar legt sie noch einmal nach.
Anna Heiser meldet sich am Mittwochnachmittag überrascht vom See
"Polen hat sich verändert. Aus einem Land, das nach Kriegen und Jahrzehnten des Kommunismus wieder aufstehen musste, ist ein modernes, sich rasant entwickelndes Land geworden", so die Mutter.
"Die Städte wachsen, die Wirtschaft ist stark, sodass viele Menschen aus dem Ausland zurückkehren. Dieses Video soll nicht beweisen, dass es in Polen keine Kriminalität gibt, denn die gibt es überall", fügt sie hinzu.
Sie selbst, die lange im Ausland gelebt hat, ist als Polin jedoch überrascht darüber, dass man seine Taschen einfach so am Ufer liegen lassen kann, ohne dass jemand darauf aufpasst.
"Für viele hier ist das selbstverständlich. Für mich war es ein Moment, der gezeigt hat, wie weit die Realität manchmal von alten Vorurteilen entfernt ist", schließt Anna ihr Posting.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser