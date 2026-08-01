Anna Heiser stellt sich Fan-Fragen: An einer Stelle wird sie mehr als deutlich
Danzig (Polen) - Eine Fragerunde hatte sie schon länger nicht mehr. Also rief Anna Heiser (36) dazu am Freitag in ihrer Instagram-Story auf. Am Samstag trudelten dann die "Ergebnisse" ein. Eine Sache fiel dabei schnell auf: Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin sieht sich zunehmend mit Fake News konfrontiert.
Zunächst beantwortete die gebürtige Polin aber erst einmal die Frage, ob sie mit ihren Kindern Alina (3) und Leon (5) nach dem Umzug von Namibia nach Polen auch Polnisch spricht.
"Ich habe es tatsächlich jetzt eingeführt. Denn ich sehe, dass der Kindergarten alleine nicht reicht, um diese komplexe Sprache zu lernen", erklärte die zweifache Mutter.
Die Frage, ob sie einen Umzug nach Namibia empfehlen würde, beantwortete sie diplomatisch. "Namibia ist ein wunderschönes Land." Doch sie habe in all den Jahren im Ausland gelernt, dass das Gras auf der anderen Seite auch nicht immer grüner sei. Jedes Land habe seine Vor- und Nachteile.
"Wie sehr treffen dich immer noch gemeine und respektlose Äußerungen", wollte ein weiterer Fan wissen.
Anna Heiser regt sich auch in neuem Insta-Posting über Falschmeldungen auf
Das hänge davon ab, wie "stark" sie in diesen Momenten sei, so die 36-Jährige. "Ich versuche, es nicht an mich ranzulassen. Denn in den meisten Fällen ist es das Spiegelbild des Verfassers." Manchmal tue es aber trotzdem weh und führe dazu, dass sie anfange, an sich zu zweifeln.
"Ich habe gelesen, dass ihr Probleme habt und eine Entscheidung revidieren wollt", lautet die letzte Frage. Darauf hat die Influencerin eine ganz deutliche Antwort.
"Glaube bitte nicht alles, was im Netz steht." Es gebe wahnsinnig viele Fake-News mit Fake-Überschriften und KI-Fotos, nur damit man darauf klickt, so Anna.
Genau diesem Thema blieb sie am Samstag treu. In einem neuen Insta-Posting regte sich die Mutter nämlich über Falschmeldungen eines anderen Influencers auf. Wahrheit von Fake zu unterscheiden, wird eben immer schwieriger.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser