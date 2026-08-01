01.08.2026 18:34 Anna Heiser stellt sich Fan-Fragen: An einer Stelle wird sie mehr als deutlich

Eine Fragerunde hatte sie schon länger nicht mehr. Also rief Anna Heiser dazu am Freitag in ihrer Instagram-Story auf.

Von Christian Norm

Danzig (Polen) - Eine Fragerunde hatte sie schon länger nicht mehr. Also rief Anna Heiser (36) dazu am Freitag in ihrer Instagram-Story auf. Am Samstag trudelten dann die "Ergebnisse" ein. Eine Sache fiel dabei schnell auf: Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin sieht sich zunehmend mit Fake News konfrontiert.

Anna Heiser (36) hat sich am Wochenende mal wieder den Fan-Fragen gestellt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser Zunächst beantwortete die gebürtige Polin aber erst einmal die Frage, ob sie mit ihren Kindern Alina (3) und Leon (5) nach dem Umzug von Namibia nach Polen auch Polnisch spricht. "Ich habe es tatsächlich jetzt eingeführt. Denn ich sehe, dass der Kindergarten alleine nicht reicht, um diese komplexe Sprache zu lernen", erklärte die zweifache Mutter. Die Frage, ob sie einen Umzug nach Namibia empfehlen würde, beantwortete sie diplomatisch. "Namibia ist ein wunderschönes Land." Doch sie habe in all den Jahren im Ausland gelernt, dass das Gras auf der anderen Seite auch nicht immer grüner sei. Jedes Land habe seine Vor- und Nachteile. Anna Heiser Anna Heiser verzweifelt: Tochter Alina erneut in Klinik "Wie sehr treffen dich immer noch gemeine und respektlose Äußerungen", wollte ein weiterer Fan wissen.

Anna Heiser regt sich auch in neuem Insta-Posting über Falschmeldungen auf