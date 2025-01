Mitten in Beziehungs-Krise: Anna Heiser meldet sich mit überraschender Nachricht

Namibia - Das Jahr 2025 beginnt für Anna und Gerald Heiser wie 2024 endete: mit einer handfesten Beziehungskrise. Erst vor wenigen Tagen setzte die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin dem Ganzen ein Ultimatum . Umso erstaunter dürften sich Fans am Montagnachmittag die Augen reiben: Was ist denn nun wieder los?

Nach einem heftigen Posting vom Freitag zeigt sich Anna Heiser (34) erstaunlich schnell positiv und zuversichtlich. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Sah es auf der Instagram-Seite von Anna (34) am Freitag noch verdammt finster aus, wirkt es nur wenige Tage später ganz anders.

"Ich spüre immer mehr, dass dieses Jahr ein gutes Jahr wird", heißt es in dem Beitrag. Dennoch gesteht die zweifache Mutter bereits zu Beginn ein: "Dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, mich auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Im Trubel des Alltags bin ich oft blind für all die schönen Momente geworden."

Nur wenige Stunden zuvor konnten ihre 245.000 Follower sehen, was genau das heißen könnte. So war in Annas Story ihr Mann Gerald (39) dabei zu sehen, wie er ihre Vitamine zusammenrührte. Dazu der Kommentar der 34-Jährigen: "'Die Sprache der Liebe' meines Mannes."

Wann und wie ihr zweiter Paartherapie-Termin ablaufen soll, erwähnte die Auswanderin ebenfalls.