Anna Heiser packt endlich über Paartherapie aus - und setzt Deadline für Beziehungs-Ende!

Namibia - "Wie soll es mit uns weitergehen? Gibt es überhaupt noch ein 'Wir'?", fragt Anna Heiser (34) am Freitagnachmittag in einem umfangreichen Instagram-Post. Lange hatten ihre Follower auf ein Update gewartet, wie es dem ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Traumpaar derzeit geht, das in einer handfesten Beziehungskrise steckt. Jetzt "liefert" die zweifache Mutter, gibt tiefe Einblicke in ihre Paartherapie mit Farmer Gerald (39).