So wehrt sich Anna Heiser gegen Vorwurf, Gerald zu Polen-Umzug gezwungen zu haben
Danzig (Polen) - Dieser Vorwurf hält sich seit Monaten: Immer wieder berichtet Anna Heiser (35) von Followern bzw. Hatern, die ihr vorwerfen, ihren Mann Gerald dazu gezwungen zu haben, mit ihr und den Kindern nach Polen auszuwandern. Man muss es den Kritikern zugestehen: Die Idee, dass Anna wieder in ihre Heimat zurückwollte und Druck auf ihren Gatten ausgeübt haben könnte, liegt nahe. Doch mittlerweile macht sich das "Bauer sucht Frau"-Paar sogar gemeinsam über diesen Vorwurf lustig.
Was das heißt, ist in dem neuesten Instagram-Posting der gebürtigen Polin zu sehen. Darin schleppen sie und Gerald sich durch eine holprige und von Lachern durchzogene Inszenierung.
Zunächst schnappt sich Anna in dem Filmchen Paketklebeband. Damit "fesselt" sie ihren Göttergatten. Dann "schleppt" sie ihn zum Auto.
Weil das im wahren Leben natürlich niemals klappen würde, muss das Paar mehrfach lachen.
Schließlich sitzt Gerald "gefesselt" im Kofferraum. Der ist allerdings zu eng, um ihn überhaupt zuzumachen. Schlussendlich bricht das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar lachend ab.
Nur für den Fall, dass die Botschaft damit noch immer nicht angekommen sein könnte, erklärt die zweifache Mutter ihre Situation und den Umzug von Namibia nach Polen in der Kommentarspalte sicherheitshalber noch einmal ernsthaft.
Insta-Video zeigt "Entführung" von Gerald Heiser
"Die Wahrheit ist: Niemand kann den Partner zu einer Auswanderung zwingen. So eine Entscheidung muss freiwillig sein. Man kann reden, Wünsche äußern, Ängste teilen und gemeinsam überlegen, aber am Ende müssen beide diesen Weg gehen wollen", schreibt die 35-Jährige.
So weit, so bekannt. Doch im letzten Teil des Postings überrascht Anna mit der Aussage, dass es sogar ganz anders gewesen sei.
"Gerald ist nicht "wegen mir" nach Polen gezogen. Viel eher habe ich seinetwegen Namibia verlassen, aber es spielt eigentlich keine Rolle, denn am Ende war es gemeinsame Entscheidung. Wir als Familie haben gemeinsam entschieden, wo wir die besten Chancen, die meiste Stabilität und ein gutes Leben für unsere Kinder sehen", so die Influencerin.
Eines beobachten die Fans seitdem übrigens schon eine ganze Weile. Gerald und Anna wirken so gelöst wie lange nicht mehr. Wie auch immer die Entscheidung, nach Polen zu ziehen, am Ende zustande gekommen ist, sie scheint in jedem Fall die richtige zu sein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser