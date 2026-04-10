10.04.2026 19:56 So wehrt sich Anna Heiser gegen Vorwurf, Gerald zu Polen-Umzug gezwungen zu haben

Dieser Vorwurf hält sich seit Monaten: Jetzt zieht Anna Heiser auf ihre ganz eigene Art die Reißleine.

Von Christian Norm

Danzig (Polen) - Dieser Vorwurf hält sich seit Monaten: Immer wieder berichtet Anna Heiser (35) von Followern bzw. Hatern, die ihr vorwerfen, ihren Mann Gerald dazu gezwungen zu haben, mit ihr und den Kindern nach Polen auszuwandern. Man muss es den Kritikern zugestehen: Die Idee, dass Anna wieder in ihre Heimat zurückwollte und Druck auf ihren Gatten ausgeübt haben könnte, liegt nahe. Doch mittlerweile macht sich das "Bauer sucht Frau"-Paar sogar gemeinsam über diesen Vorwurf lustig.

Anna Heiser (35) macht sich mittlerweile über die Vorwürfe lustig, ihren Mann Gerald gezwungen zu haben, nach Polen zu ziehen. In einer holprigen Inszenierung entführt sie ihn trotzdem mal zum Spaß. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser Was das heißt, ist in dem neuesten Instagram-Posting der gebürtigen Polin zu sehen. Darin schleppen sie und Gerald sich durch eine holprige und von Lachern durchzogene Inszenierung. Zunächst schnappt sich Anna in dem Filmchen Paketklebeband. Damit "fesselt" sie ihren Göttergatten. Dann "schleppt" sie ihn zum Auto. Weil das im wahren Leben natürlich niemals klappen würde, muss das Paar mehrfach lachen. Anna Heiser "Gestresst und Kinder angebrüllt": So schlimm stand es um die Ehe von Anna und Gerald wirklich Schließlich sitzt Gerald "gefesselt" im Kofferraum. Der ist allerdings zu eng, um ihn überhaupt zuzumachen. Schlussendlich bricht das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar lachend ab. Nur für den Fall, dass die Botschaft damit noch immer nicht angekommen sein könnte, erklärt die zweifache Mutter ihre Situation und den Umzug von Namibia nach Polen in der Kommentarspalte sicherheitshalber noch einmal ernsthaft.

Insta-Video zeigt "Entführung" von Gerald Heiser