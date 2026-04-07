Anna Heiser zeigt sich mit Tränen in den Augen: "Auch Gerald wird seine Zeit brauchen"
Namibia - Anna Heiser (35) ist derzeit sehr aktiv auf Instagram. Grund dafür ist unter anderem ihr Namibia-Reise-Vlog. In ihrem aktuellsten Posting stellt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin jedoch klar, dass damit nun Schluss ist. Zum Abschluss geht es bei der zweifachen Mutter allerdings noch einmal hochemotional zu.
Der letzte "Namibia-Reise-Teil" dreht es sich vor allem um ein Thema: Auswandern. Damit sah sich Anna schon mehrfach in ihrem Leben konfrontiert. Doch nun sind erstmals auch Ehemann Gerald und die Kinder Leon (5) und Alina (2) betroffen.
"Fliegst du weg oder kommst du zurück?", fragt die Influencerin in ihrem Insta-Beitrag. Diese Frage habe sie sich selbst gestellt, als sie erstmals ihre Heimat Polen verlassen habe.
"Und später noch einmal, als ich Deutschland verlassen habe. Denn auch wenn man sich bewusst für eine Auswanderung entscheidet, bedeutet das nicht, dass das Herz sofort hinterherkommt", so die 35-Jährige.
Nach Polen, Deutschland und im vergangenen Jahr Namibia kann sich Anna Heiser inzwischen als "Vielfach-Auswanderin" bezeichnen. Doch nicht nur sie hat sich damit immer schwergetan.
Anna Heiser stellt den letzten Teil ihres Namibia-Vlogs auf Instagram vor
"Bei mir hat es ungefähr eineinhalb Jahre gedauert, bis ich beim Verlassen meiner alten Heimat irgendwann wirklich das Gefühl hatte, nach Hause zu kommen. Und auch Gerald wird seine Zeit brauchen", schreibt die gebürtige Polin.
"Denn ja, Zuhause ist da, wo die Menschen sind, die man liebt. Aber Ankommen passiert nicht auf Knopfdruck. Manchmal braucht das Herz länger als der Rest. Und das ist okay. Denn es hat das Recht, traurig zu sein", fügt sie hinzu.
Die Heisers werden also wohl alle in ihrem eigenen Tempo damit klarkommen müssen, nun auf einem anderen Kontinent zu leben – Anna ist in diesem Fall zumindest im "Heim-Vorteil".
"Zeit zu brauchen, zu zweifeln, zu vermissen. Und alle Phasen der emotionalen Auswanderung in seinem eigenen Tempo zu durchlaufen. Genau das ist auch ein Teil vom Ankommen", schreibt sie abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser