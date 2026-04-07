Anna Heiser zeigt sich mit Tränen in den Augen: "Auch Gerald wird seine Zeit brauchen"

Namibia - Anna Heiser (35) ist derzeit sehr aktiv auf Instagram. Grund dafür ist unter anderem ihr Namibia-Reise-Vlog. In ihrem aktuellsten Posting stellt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin jedoch klar, dass damit nun Schluss ist. Zum Abschluss geht es bei der zweifachen Mutter allerdings noch einmal hochemotional zu.

Gerald und Anna Heiser (35) sind mittlerweile beide Auswanderer. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

Der letzte "Namibia-Reise-Teil" dreht es sich vor allem um ein Thema: Auswandern. Damit sah sich Anna schon mehrfach in ihrem Leben konfrontiert. Doch nun sind erstmals auch Ehemann Gerald und die Kinder Leon (5) und Alina (2) betroffen.

"Fliegst du weg oder kommst du zurück?", fragt die Influencerin in ihrem Insta-Beitrag. Diese Frage habe sie sich selbst gestellt, als sie erstmals ihre Heimat Polen verlassen habe.

"Und später noch einmal, als ich Deutschland verlassen habe. Denn auch wenn man sich bewusst für eine Auswanderung entscheidet, bedeutet das nicht, dass das Herz sofort hinterherkommt", so die 35-Jährige.

Nach Polen, Deutschland und im vergangenen Jahr Namibia kann sich Anna Heiser inzwischen als "Vielfach-Auswanderin" bezeichnen. Doch nicht nur sie hat sich damit immer schwergetan.