Anna Heiser in Sorge um ihre Tochter: Was hat die Kleine für eine Krankheit?

Polen - Hinter Anna Heiser (35) und ihrer Familie – vor allem ihrer Tochter Alina (3) – liegen dramatische Tage . Denn die Kleine musste tagelang im Krankenhaus ausharren. Niemand wusste, was genau sie hat. Deshalb musste Alina zahlreiche Untersuchungen über sich ergehen lassen. Am späten Mittwochnachmittag bricht Anna nach einer kurzen Funkstille ihr Schweigen. Was sich viele bereits gefragt haben: Hat ihre Tochter womöglich Diabetes?

Alina (3) ist wieder aus dem Krankenhaus raus. Ihre Mutter Anna Heiser (35) weiß noch immer nicht, was ihre Kleine genau hat. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser (2)

In einer Instagram-Story kann die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin in einem Selfie-Video praktisch nichts ausschließen – außer immerhin: Diabetes. Sie hätten zwar noch immer keine Diagnose der Ärzte. Aber die "Zuckerkrankheit" sei zumindest nicht bestätigt worden, so die zweifache Mutter.

"Jetzt müssen wir auf weitere Ergebnisse warten und hoffen, dass es entweder nicht zurückkommt, oder wir eine Diagnose bekommen", erklärt sie in dem Video.

Doch nicht nur in ihrer Story gibt es Neuigkeiten. Auch ein weiteres Video hat die Frau von Ex-Farmer Gerald (40) parat.

Darin laufen Alina und ihr großer Bruder Leon (5) auf ihre Eltern zu. Im Untertitel dazu schreibt Anna: "Am Ende zählt nur das hier." Im Kommentar unter dem Posting hat sie allerdings noch ein wenig mehr zu sagen.