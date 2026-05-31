31.05.2026 15:32 Anna Heiser erschöpft: Tochter weiterhin in Klinik – Das ist der Grund

Anna Heisers Tochter liegt seit Tagen im Krankenhaus, wird dort vermutlich noch mehrere Tage bleiben müssen. Jetzt hat Anna ein Update gegeben.

Von Christian Norm

Polen - Es herrscht Ausnahmezustand: Anna Heiser (35) hat am Freitag ihre Deutschland-Reise abgebrochen, weil ihre Tochter Alina (3) plötzlich im Krankenhaus lag. Die zweifache Mutter meldete sich daraufhin nur kurz bei ihren Fans, um die Situation zu erklären. Am Samstag folgte eine kurze Nachricht in ihrer Story, in der sie sich bedankte und ein unscharfes Foto ihrer Tochter im Krankenbett teilte. Kurz nach 21 Uhr meldete sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin dann ausführlicher. Weiterhin ein Rätsel: Warum liegt ihre Tochter überhaupt im Krankenhaus?

Anna Heisers (35) Tochter Alina (3) liegt seit Tagen im Krankenhaus. © Instagram/Screenshot/annaheiser Für ein wenig Aufklärung sorgt die Influencerin am Sonntag. In der Vormittagszeit meldet sie sich sichtlich erschöpft und zerzaust aus ihrem Auto – vermutlich noch direkt vom Krankenhausparkplatz aus. Ihr Sohn Leon (5) sei derzeit bei ihrer Mutter. Sie selbst fahre jetzt nach Hause, um zu duschen und noch ein wenig zu arbeiten, erzählt die Influencerin in dem Video in ihrer Instagram-Story. Dann kommt sie auf Alina zu sprechen, muss aber erst mal durchatmen: "Wir gehen nicht davon aus, dass sie schwer krank ist oder so. Aber sie hat einfach Symptome seit vier Wochen, die geklärt werden müssen." Die Dreijährige habe immer wieder Schübe. Anna Heiser So wehrt sich Anna Heiser gegen Vorwurf, Gerald zu Polen-Umzug gezwungen zu haben Demnach geht es eine Weile besser und dann wieder schlechter. Aber was genau hat Annas jüngstes Kind denn nun?

Anna Heiser hat ihr Posting vom Samstag um einen ausführlichen Unterkommentar ergänzt