Anna Heiser erschöpft: Tochter weiterhin in Klinik – Das ist der Grund
Polen - Es herrscht Ausnahmezustand: Anna Heiser (35) hat am Freitag ihre Deutschland-Reise abgebrochen, weil ihre Tochter Alina (3) plötzlich im Krankenhaus lag. Die zweifache Mutter meldete sich daraufhin nur kurz bei ihren Fans, um die Situation zu erklären. Am Samstag folgte eine kurze Nachricht in ihrer Story, in der sie sich bedankte und ein unscharfes Foto ihrer Tochter im Krankenbett teilte. Kurz nach 21 Uhr meldete sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin dann ausführlicher. Weiterhin ein Rätsel: Warum liegt ihre Tochter überhaupt im Krankenhaus?
Für ein wenig Aufklärung sorgt die Influencerin am Sonntag. In der Vormittagszeit meldet sie sich sichtlich erschöpft und zerzaust aus ihrem Auto – vermutlich noch direkt vom Krankenhausparkplatz aus.
Ihr Sohn Leon (5) sei derzeit bei ihrer Mutter. Sie selbst fahre jetzt nach Hause, um zu duschen und noch ein wenig zu arbeiten, erzählt die Influencerin in dem Video in ihrer Instagram-Story.
Dann kommt sie auf Alina zu sprechen, muss aber erst mal durchatmen: "Wir gehen nicht davon aus, dass sie schwer krank ist oder so. Aber sie hat einfach Symptome seit vier Wochen, die geklärt werden müssen." Die Dreijährige habe immer wieder Schübe.
Demnach geht es eine Weile besser und dann wieder schlechter. Aber was genau hat Annas jüngstes Kind denn nun?
Anna Heiser hat ihr Posting vom Samstag um einen ausführlichen Unterkommentar ergänzt
Das weiß die gebürtige Polin leider auch nicht: "Und deshalb muss sie noch weitere Untersuchungen bekommen. Und dann in ein paar Tagen werden wir mehr Antworten haben. Aber bis dahin müssen wir im Krankenhaus bleiben."
Sie hoffe, dass die Ärzte schnell herausfinden, was ihre Tochter hat, "damit wir in Zukunft wissen, was wir machen sollen. Und hoffentlich das nie mehr so weit kommt."
Konkreter wird die 35-Jährige nicht. Unterdessen hat sie neben dem Stress noch ein zusätzliches Problem. So löchern sie einige Fans und vermutlich auch Hater, die genau wissen wollen, was Alina hat.
In einem Unterkommentar schreibt die Mutter deshalb: "Ihr Lieben, ich bitte euch wirklich, sich nicht gegenseitig zu beleidigen. Ich verstehe, dass einige von euch wissen wollen, was mit unserer Tochter los ist. Doch zum einen wissen wir es noch nicht, zum anderen werden wir es dann entscheiden, ob wir diese Diagnose teilen oder nicht."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser (2)