Anna Heiser meldet sich mit Tochter aus Klinik: Ärzte sind am Rätseln
Polen - Neuer Schock für Anna Heiser (35): Am Freitag musste sie ihre Deutschland-Reise abrupt abbrechen, zurück nach Polen fliegen. Der Grund: Ihre Tochter Alina (3) lag plötzlich im Krankenhaus. Fans standen nach dieser Meldung vor einem Rätsel. Wie geht es der Kleinen? Was hat sie? Wie geht es jetzt weiter? Am späten Samstagabend meldet sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin endlich wieder auf Instagram.
Demnach sind die Ärzte derzeit am Rätseln. "Unserer Maus geht es den Umständen entsprechend gut. Trotzdem werden wir wohl noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen, bis die Ärzte herausgefunden haben, was hinter der Symptomatik steckt", teilt die zweifache Mutter mit.
In einem kurzen Video, das sie direkt vom Krankenbett aus gedreht hat, blickt Anna nachdenklich herein. Sie hält die Hand ihrer Tochter. Unterlegt ist das ganze mit trauriger Musik und dem Untertitel: "Es gibt Momente, in denen man sich all das zurückwünscht, was einen gestern noch genervt hat."
Wie immer achtet die Influencerin darauf, ihr Kind nicht der Öffentlichkeit preiszugeben. Auf das Gesicht von Alina ist entsprechend ein weißes Herz montiert.
Im Kommentar neben dem Video konkretisiert die 35-Jährige, was genau sie mit dem Untertitel meint.
Anna Heiser meldet sich am Samstag kurz nach 21 Uhr
"Es gibt Momente, in denen man sich wünscht, dass das Spielzeug wieder im ganzen Haus verstreut liegt, die Kleidung mit Eis bekleckert ist und man zum hundertsten Mal übers Anziehen diskutieren muss", so Anna.
Zudem dankt sie ihren Fans für die zahlreichen Nachrichten und Genesungswünsche. Diese trudeln auch schon wieder in der Kommentarspalte des aktuellen Postings ein. Tausende Likes kommen noch dazu.
Und wie genau geht es jetzt weiter?
"Wir hoffen, dass wir bald Gewissheit haben, die richtige Behandlung anschlägt und wir wieder in unseren ganz normalen Alltag zurückkehren können", schreibt Anna.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/annaheiser