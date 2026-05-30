Anna Heiser meldet sich mit Tochter aus Klinik: Ärzte sind am Rätseln

Polen - Neuer Schock für Anna Heiser (35): Am Freitag musste sie ihre Deutschland-Reise abrupt abbrechen, zurück nach Polen fliegen. Der Grund: Ihre Tochter Alina (3) lag plötzlich im Krankenhaus . Fans standen nach dieser Meldung vor einem Rätsel. Wie geht es der Kleinen? Was hat sie? Wie geht es jetzt weiter? Am späten Samstagabend meldet sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin endlich wieder auf Instagram.

In diesem kurzen Video meldet sich Anna Heiser (35) am Samstag mit ihrer Tochter Alina (3) aus dem Krankenhaus. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Demnach sind die Ärzte derzeit am Rätseln. "Unserer Maus geht es den Umständen entsprechend gut. Trotzdem werden wir wohl noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen, bis die Ärzte herausgefunden haben, was hinter der Symptomatik steckt", teilt die zweifache Mutter mit.

In einem kurzen Video, das sie direkt vom Krankenbett aus gedreht hat, blickt Anna nachdenklich herein. Sie hält die Hand ihrer Tochter. Unterlegt ist das ganze mit trauriger Musik und dem Untertitel: "Es gibt Momente, in denen man sich all das zurückwünscht, was einen gestern noch genervt hat."

Wie immer achtet die Influencerin darauf, ihr Kind nicht der Öffentlichkeit preiszugeben. Auf das Gesicht von Alina ist entsprechend ein weißes Herz montiert.

Im Kommentar neben dem Video konkretisiert die 35-Jährige, was genau sie mit dem Untertitel meint.