Anna Heiser beendet Deutschland-Trip abrupt: Tochter in Polen im Krankenhaus!

Danzig/Essen - Nach einer kurzen "Erholungsphase" wird Anna Heiser (35) erneut von einem Familien-Drama eingeholt. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin war bis Freitagmittag ohne ihre Familie in Deutschland in Essen unterwegs. Am Nachmittag musste sie jedoch plötzlich nach Polen zurückkehren.

Anna Heiser (35) setzt am Freitagnachmittag eine hektische Nachricht mit diesem Selfie ab. © Instagram/Screenshot/annaheiser

In einer offensichtlich in Eile geschriebenen Instagram-Story mit mehreren Rechtschreibfehlern berichtet die 35-Jährige: "Gerald ist mit unserer Tochter im Krankenhaus, ich muss gleich dahin."

Ein Selfie zeigt die besorgte Mutter, wie sie vermutlich am Flughafen sitzt. Was genau mit ihrer Tochter Alina (3) passiert ist, erklärt sie vorerst nicht. Da ein Unglück selten allein kommt, hat die Influencerin zusätzlich eine E-Mail bekommen, die sie sich derzeit nicht traut zu öffnen.

Die Ergebnisse ihrer Krebsuntersuchung seien da, so Anna. Um sich damit nicht auch noch zu belasten, hat sie ihren Fokus klar auf ihre Tochter gerichtet.

"Erstmal muss mein Kind gesund werden", schließt sie ihre Story am Freitagnachmittag. Ein Blick in den vorderen Teil ihrer Story zeigt, wie unerwartet Anna von der Krankenhaus-Nachricht getroffen worden sein muss.