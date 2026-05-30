Anna Heiser beendet Deutschland-Trip abrupt: Tochter in Polen im Krankenhaus!
Danzig/Essen - Nach einer kurzen "Erholungsphase" wird Anna Heiser (35) erneut von einem Familien-Drama eingeholt. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin war bis Freitagmittag ohne ihre Familie in Deutschland in Essen unterwegs. Am Nachmittag musste sie jedoch plötzlich nach Polen zurückkehren.
In einer offensichtlich in Eile geschriebenen Instagram-Story mit mehreren Rechtschreibfehlern berichtet die 35-Jährige: "Gerald ist mit unserer Tochter im Krankenhaus, ich muss gleich dahin."
Ein Selfie zeigt die besorgte Mutter, wie sie vermutlich am Flughafen sitzt. Was genau mit ihrer Tochter Alina (3) passiert ist, erklärt sie vorerst nicht. Da ein Unglück selten allein kommt, hat die Influencerin zusätzlich eine E-Mail bekommen, die sie sich derzeit nicht traut zu öffnen.
Die Ergebnisse ihrer Krebsuntersuchung seien da, so Anna. Um sich damit nicht auch noch zu belasten, hat sie ihren Fokus klar auf ihre Tochter gerichtet.
"Erstmal muss mein Kind gesund werden", schließt sie ihre Story am Freitagnachmittag. Ein Blick in den vorderen Teil ihrer Story zeigt, wie unerwartet Anna von der Krankenhaus-Nachricht getroffen worden sein muss.
Anna Heisers Fans müssen nun zittern
Denn noch tags zuvor hatte sie sich mit wirklich lockeren Geschichten vom Treffen mit einer Freundin in Essen gemeldet. Eigentlich wollte die gebürtige Polin dort ihre Erinnerungen an die Studienzeit in Deutschland aufleben lassen.
In einem vorherigen Clip sprach sie von ihrer Airbnb-Wohnung, die genau wie ihre damalige Studentenwohnung geschnitten sei, "nur spiegelverkehrt".
Diese nostalgisch, entspannte Stimmung endete am Freitag mit einem Schlag. Wie es nun weitergeht, bleibt abzuwarten.
Annas Fans werden jetzt also zittern müssen, ob sie überhaupt noch weitere Informationen von ihr erhalten. Bis dahin können alle nur die Daumen drücken, dass es der dreijährigen Alina schon bald wieder besser geht.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser