27.07.2026 18:07 Anna Heiser ist negativ überrascht von Deutschland: Dann nutzt sie sogar das "böse" Wort

Anna Heiser will sich nicht politisch äußern - und tut es dann doch. Ihre Frage: Was ist nur aus Deutschland geworden?

Von Christian Norm

Danzig (Polen) - Sie war für einen Kurztrip unter anderem in Bonn unterwegs. Doch kaum ist Anna Heiser (36) zurück in ihrem Heimatland Polen, meldet sie sich mit gleich zwei eher ungewöhnlichen Instagram-Postings, in denen sie sich negativ über Deutschland äußert. In ihrem zweiten Beitrag nutzt sie dann sogar das böse Wort, das Bundeskanzler Merz (70, CDU) vor einigen Wochen in massive Erklärungsnot gebracht hat: "Stadtbild".

Anna Heiser (36) regt sich am Montagnachmittag über Deutschlands Sauberkeit auf. © Instagram/Screenshot/annaheiser "In diesem Video geht es nicht um ein politisches Statement", warnt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin gleich zu Beginn des ersten Postings vom Sonntag. Dumm nur: Danach wird es dann doch politisch. Denn Anna wundert sich sehr über Deutschland. "Ich vermisse die sauberen Straßen, gepflegten Fassaden und öffentliche Orte, auf die man stolz sein konnte. Heute fällt mir immer häufiger auf, wie viel Müll herumliegt", sagt sie mit Blick vor allem auf NRW. Dazu blendet Anna eine Aufnahme vom Boden des Dortmunder Flughafens ein, der wirklich an dem Punkt ziemlich dreckig aussieht. "Liegt es an den fehlenden Arbeitskräften?", fragt die zweifache Mutter an anderer Stelle. Anna Heiser Anna Heiser meldet sich aufgebrezelt mit mulmigem Gefühl: Das steckt dahinter Kein Wunder, dass sich viele User von diesem Statement - das ungewollt politisch ausfällt - auf die Füße getreten fühlen. Doch am Montagnachmittag legt die Influencerin kräftig nach.

Anna Heiser zeigt sich am Sonntag enttäuscht von Deutschland

Am Montagnachmittag legt Anna Heiser gegen Deutschland nach