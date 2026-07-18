Anna Heiser verzweifelt: Tochter Alina erneut in Klinik

Polen - Es kam erneut aus heiterem Himmel: Noch am Donnerstag postete Anna Heiser (36) einige heitere Clips in ihrer Instagram-Story. Dann kam es zu einem abrupten Abbruch. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin teilte plötzlich ein Foto ihrer Tochter Alina (3), die erneut mit einer Kanüle im Arm im Krankenhaus lag! Dazu schrieb Anna gehetzt: "Nicht schon wieder." Am späten Abend meldete sie sich erneut - mit weiteren schlechten Nachrichten.

Bitter: Anna Heisers (36) Tochter Alina (3) liegt erneut im Krankenhaus. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

Erst vor wenigen Wochen war die dreijährige Tochter in Polen in eine Klinik eingeliefert worden. Niemand wusste so recht, was los war. Lediglich Diabetes konnte ausgeschlossen werden. Danach beruhigte sich alles - bis Donnerstag.

Am Abend gab sich Anna in einem neuen Posting mehr als verzweifelt. "Es ist schwer, gegen etwas anzukämpfen, das keinen Namen hat", schrieb sie zu einem Foto, das sie mit ihrer Tochter zeigte.

Insgesamt siebenmal postete die zweifache Mutter dasselbe Foto, fügte aber immer einen weiteren Teil ihres Textes ein. Es wurde schnell klar: Die Ärzte der kleinen Alina stehen weiterhin vor einem Rätsel, wissen nicht, was für eine Krankheit sie hat.

"Du siehst die Symptome. Doch du kennst den Feind nicht", so die verzweifelte Influencerin. Aber wie geht es nun weiter?