Heisers kämpfen um ihre Ehe: Das sagt Anna jetzt über Paartherapie mit Gerald

Namibia - Bei Anna (34) und Gerald Heiser (39) geht es derzeit Schlag auf Schlag. Auf erste Andeutungen Anfang Dezember folgte am Nikolaustag die Bestätigung: Die ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer stecken in einer so heftigen Ehekrise , dass sie nicht wissen, ob sie zusammenbleiben werden. Danach sendete Anna ihren Fans mehrere Botschaften. Jetzt hat sie sich erneut gemeldet.

"Ich bekomme sehr viele Nachrichten von euch, in denen ihr fragt, wie unsere erste Therapiestunde war", so die Auswanderin.

Zwar meldete sich die Influencerin in den vergangenen Tagen immer mal wieder in ihrer Insta-Story, verlor dort aber kein Wort über ihre erste Therapiestunde.

"An dieser Stelle möchte ich euch danken, für all eure lieben Nachrichten." Die unterstützenden Worte, das Verständnis und die persönlichen Geschichten der Fans würden ihr viel bedeuten.

Zuvor war es ein Paukenschlag am 6. Dezember gewesen. Anna schrieb in einem langen Instagram-Posting unter anderem: "Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat."

Am vergangenen Wochenende bestätigte die zweifache Mutter schließlich, dass sie und Gerald den nächsten Schritt gehen werden: "Wir haben uns dafür entschieden, eine Paartherapie zu machen. Für uns. Für unsere Kinder. Für unsere Familie."

Danach rätselten die Fans des ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Traumpaares, wie es wohl weitergehen würde.

Für konkretere Informationen müssen sich die Follower von Anna und Gerald nun also weiterhin gedulden.