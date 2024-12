Anna und Gerald Heiser vor Ehe-Aus? "Haben uns als Paar verloren"!

Namibia - Einen Tag lang hat Anna Heiser (34) ihre Fans gnadenlos zappeln lassen. Mit dem Satz: "Wir sind dabei uns zu verlieren" schürte sie seit Mittwoch Gerüchte , dass ihre Ehe mit Gerald Heiser (39) vorm Aus stehe. Am Donnerstagabend lässt sie dann auf Instagram die nächste Bombe platzen: Sie und Gerald seien "(noch) nicht getrennt"!

Was ist da nur los? Anna hat ihren 234.000 Followern durchaus noch mehr mitzuteilen!

Der Satz: "Wir sind dabei uns zu verlieren" schwirre seit Wochen in ihrem Kopf herum, so die zweifache Mutter.

"Auf unserem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, haben wir uns als Paar verloren. Wir haben es nicht mal gemerkt… Die Liebe, die uns einst verbunden hat, wird von negativen Emotionen überschattet. Der enorme Druck, der auf uns lastet, erlischt jegliche Gefühle."

Und weiter: "Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat."

Das Paar, das bereits um seine Farm in Namibia kämpft, will nun also auch um seine Liebe kämpfen.

"Ob uns das gelingt, wird die Zeit zeigen. Am Ende gibt es nur zwei Wege: Entweder wir überwinden diese Krise gemeinsam und gehen gestärkt daraus hervor – oder unsere Wege trennen sich", so Anna Heiser.