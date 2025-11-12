Anna Heiser lässt alles raus: "Erst dachte ich, es sollte um mich gehen"

Polen - Anna Heiser (35) und ihre Familie stecken derzeit wie so oft im Stress: In der vergangenen Woche sind die gebürtige Polin, ihr Mann Gerald (40) sowie die Kinder Leon (4) und Alina (2) endlich in ihr neues Haus in Polen gezogen. Natürlich knirscht und knarzt es seitdem noch an allen Ecken und Enden. Dennoch hat sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin jetzt die Zeit genommen, um ein Zehn-Jahres-Fazit zu ziehen.

Der ehemalige Farmer Gerald Heiser (40) strahlt. Auch seiner Frau Anna (35) geht es momentan gut. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

In ihrem neuesten Instagram-Posting blickt Anna auf die wohl turbulenteste Zeit ihres Lebens zurück, liefert darin auch so manche Erkenntnis.

Wie zum Beispiel diese hier: "Erst dachte ich, es sollte um mich gehen. Um meine Entwicklung, meine Schritte, meine Veränderungen. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir: Seit 2017 bin ich nicht mehr nur 'ich'. Seitdem gibt es nur ein 'wir'."

Sie sehe diesen Trend seit Tagen und überlege dabei immer wieder, was sie teilen würde, so die zweifache Mutter. Schließlich teilt Anna allerhand. Neben Fotos der vergangenen zehn Jahre gibt sie auch weitere Details über ihr Innenleben preis.



Schnell wird dabei klar: Anna Heiser musste in dieser Zeit sehr viele Hochs und Tiefs durchleben. Bei ihren Ausführungen geht es ans Eingemachte.