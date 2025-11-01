Anna Heiser meldet sich mit Geständnis: "Wir wollten es nicht sehen"

Polen - Ihr Leben gleicht seit Jahren einer Achterbahnfahrt - und es hört nicht auf. Trotz allem zieht Anna Heiser (35) jetzt auf Instagram so etwas wie ein Fazit. Wie so oft findet die ehemalige " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin darin deutliche Worte - auch über sich selbst.

Es war eine harte Zeit für Anna Heiser (35) und ihre Familie - sie mussten Namibia vor Kurzem verlassen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

Ihr Posting vom Freitag überschreibt sie mit dem Wort "Heilungsprozess". Augenscheinlich befinden sie, ihr Mann Gerald (40) und auch die Kinder Leon (4) und Alina (2) sich gerade darin.

Während die Kleinen eine riesengroße Veränderung durchmachen müssen - den Umzug von Namibia nach Polen - geht es bei Anna und Gerald noch um weit mehr.

So schreibt die 35-Jährige: "Wir bekommen so viele Nachrichten von euch, in denen ihr schreibt, dass wir 'aufblühen'. Dass ihr seht, wie die Leichtigkeit zu uns zurückkehrt. Dass Polen uns guttut… Und wisst ihr was? Ihr habt recht."

Grund für ihren Optimismus ist, dass Anna und Gerald ihre Beziehung nach monatelanger harter Arbeit kitten konnten.

Doch es steckt noch einiges mehr dahinter.