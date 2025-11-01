Anna Heiser meldet sich mit Geständnis: "Wir wollten es nicht sehen"
Polen - Ihr Leben gleicht seit Jahren einer Achterbahnfahrt - und es hört nicht auf. Trotz allem zieht Anna Heiser (35) jetzt auf Instagram so etwas wie ein Fazit. Wie so oft findet die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin darin deutliche Worte - auch über sich selbst.
Ihr Posting vom Freitag überschreibt sie mit dem Wort "Heilungsprozess". Augenscheinlich befinden sie, ihr Mann Gerald (40) und auch die Kinder Leon (4) und Alina (2) sich gerade darin.
Während die Kleinen eine riesengroße Veränderung durchmachen müssen - den Umzug von Namibia nach Polen - geht es bei Anna und Gerald noch um weit mehr.
So schreibt die 35-Jährige: "Wir bekommen so viele Nachrichten von euch, in denen ihr schreibt, dass wir 'aufblühen'. Dass ihr seht, wie die Leichtigkeit zu uns zurückkehrt. Dass Polen uns guttut… Und wisst ihr was? Ihr habt recht."
Grund für ihren Optimismus ist, dass Anna und Gerald ihre Beziehung nach monatelanger harter Arbeit kitten konnten.
Doch es steckt noch einiges mehr dahinter.
Instagram-Posting zeigt Wechselbad der Gefühle bei Anna Heiser
So fallen die entscheidenden Worte im zweiten Teil des Postings: "Wir haben selbst gar nicht bemerkt, wie sehr uns die Farm, der ständige Stress und der fehlende Einfluss auf all die Geschehnisse dort Schritt für Schritt kaputt gemacht haben."
Und weiter: "Wir wollten es nicht sehen. Vor lauter Rennen, dem vermeintlichen Traum vom Farmleben hinterher, haben wir uns selbst verloren. Doch jetzt sind wir wieder da. Und wir heilen."
Das Video zum Posting ist unterdessen bunt gemischt. Es enthält eine Szene, in der die zweifache Mutter bitterlich weint, aber auch andere, in denen sie und Gerald gemeinsam lächeln.
Die Wogen bei den Heisers scheinen sich nun also langsam zu glätten. Dennoch steht für sie bereits das nächste Großprojekt an: der eigentliche Umzug in ihr neues Haus.
Dieser soll Ende kommender Woche starten - Konfliktpotenzial vorprogrammiert!
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser