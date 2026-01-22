Anna Heiser macht ängstliche Ankündigung: "Wie wird es sein? Wie werden die Kinder reagieren?"

Polen/Namibia - 2026 hat für Anna Heiser (35), ihren Mann Gerald (39) und die gemeinsamen Kinder Leon (4) und Alina (3) richtig gut begonnen. Das ehemalige "Bauer sucht Frau"-Paar startet in der neuen Heimat Polen immer mehr durch. Manch ein Fan dürfte sich angesichts dieser guten Ausgangslage schon ein wenig die Haare raufen. Denn was Anna am Donnerstag auf Instagram ankündigt, könnte alte Wunden wieder aufreißen.

Anna (35) und Gerald Heiser (39) haben schon wieder Pläne für 2026, die sie an emotionale Grenzen führen könnten. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Es war monatelang das Reizthema gewesen, bevor die Familie 2025 einen Neuanfang in Polen startete: Namibia - und vor allem die dort nicht mehr rentable Farm von Gerald.

Die Beziehung des einstigen "Bauer sucht Frau"-Ehepaars schien zu zerbrechen, ebenso der Traum vom Farmleben. Und trotzdem kündigt Anna jetzt an, schon bald mit ihrer Familie genau dorthin zurückzukehren.

"Es ist ein komisches Gefühl. Vorfreude und direkt dahinter Angst. Angst vor der Konfrontation mit der Vergangenheit. Wie wird es sein? Wie werden die Kinder reagieren?", fragt die gebürtige Polin in dem Posting. Das Ganze wird von einem Video begleitet, in dem sie sich küssend mit Gerald zeigt, während beide die Flüge buchen.

Aber was genau wollen sie dort - und werden sie ihre alte Farm besuchen?