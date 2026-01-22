Anna Heiser macht ängstliche Ankündigung: "Wie wird es sein? Wie werden die Kinder reagieren?"
Polen/Namibia - 2026 hat für Anna Heiser (35), ihren Mann Gerald (39) und die gemeinsamen Kinder Leon (4) und Alina (3) richtig gut begonnen. Das ehemalige "Bauer sucht Frau"-Paar startet in der neuen Heimat Polen immer mehr durch. Manch ein Fan dürfte sich angesichts dieser guten Ausgangslage schon ein wenig die Haare raufen. Denn was Anna am Donnerstag auf Instagram ankündigt, könnte alte Wunden wieder aufreißen.
Es war monatelang das Reizthema gewesen, bevor die Familie 2025 einen Neuanfang in Polen startete: Namibia - und vor allem die dort nicht mehr rentable Farm von Gerald.
Die Beziehung des einstigen "Bauer sucht Frau"-Ehepaars schien zu zerbrechen, ebenso der Traum vom Farmleben. Und trotzdem kündigt Anna jetzt an, schon bald mit ihrer Familie genau dorthin zurückzukehren.
"Es ist ein komisches Gefühl. Vorfreude und direkt dahinter Angst. Angst vor der Konfrontation mit der Vergangenheit. Wie wird es sein? Wie werden die Kinder reagieren?", fragt die gebürtige Polin in dem Posting. Das Ganze wird von einem Video begleitet, in dem sie sich küssend mit Gerald zeigt, während beide die Flüge buchen.
Aber was genau wollen sie dort - und werden sie ihre alte Farm besuchen?
Instagram-Posting zeigt gewagten Schritt von Anna und Gerald
"Eigentlich wäre es unvermeidlich, an der Farm vorbeizufahren, wenn wir unsere Route so lassen, wie sie gerade geplant ist. Aber ich möchte es nicht. Ich kann es nicht, weder den Kindern zuliebe noch mir selbst. Es tut noch zu sehr weh", schreibt die Influencerin.
Gerald hat indessen andere Vorstellungen: "Mein Mann sieht das anders. Er würde gern vorbeifahren und ich verstehe das vollkommen. Aber für mich ist es noch zu früh", so Anna.
Dennoch zeigt sich das Paar im neuesten Clip glücklich zusammen. So wird schnell deutlich: Trotz der Angst überwiegt die Zuversicht.
"Und trotzdem freuen wir uns wahnsinnig darauf, unsere Freunde und Familie zu sehen. Und diese namibische Luft einzuatmen, die nach Staub, Savanne und Erinnerungen riecht", schließt Anna ihr Posting.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/annaheiser