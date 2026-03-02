Anna Heiser kann nicht glauben, was über Gerald herauskommt: "Fühlt sich größer an als nur ein Zufall"

Danzig (Polen) - Schließt sich jetzt ein um etwa 200 Jahre andauernder Kreis? Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (39) sind in jedem Fall ziemlich aus dem Häuschen, was sie jetzt über seine Vergangenheit herausgefunden haben.

Anna (35) und Gerald Heiser (39) haben vor Kurzem ein altes Ölgemälde aus Geralds Familiengeschichte wiederentdeckt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar musste in den vergangenen Jahren viel durchmachen. Zuletzt haben die beiden ihre Farm auf Namibia verkauft und sind mit ihren zwei Kindern nach Polen, Annas alte Heimat, gezogen.

Doch ein etwa 200 Jahre altes Ölgemälde, das Gerald von seinen Vorfahren aus Namibia mit in seine neue Heimat gebracht hat, wirft nun Fragen auf.

Ist der Farmer aus Namibia mit seinem Umzug nach Polen in Wahrheit wieder dorthin zurückgekehrt, wo seine Vorfahren ursprünglich herkommen? Sieht ganz danach aus!

Am Sonntag erklärt seine Frau die kuriose Geschichte in einem neuen Instagram-Posting. Das Ganze ergänzt sie durch Beiträge in ihrer Story.

Der Grund: "Wir ziehen nach Polen und denken dabei, unsere Welt wäre zusammengebrochen. Dann erst vor zwei Tagen entdecken wir, dass Geralds Vorfahre nur etwa 100 Kilometer von unserem jetzigen Zuhause entfernt geboren wurde. Fast 200 Jahre später hängt sein Porträt wieder hier", schreibt die zweifache Mutter.