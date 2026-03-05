Anna Heiser mit bitterem Abschied: "Es ist Zeit, die Notbremse zu ziehen"

Danzig (Polen) - Wer Anna Heisers (35) Leben in den vergangenen Wochen auf Instagram verfolgt hat, konnte den Eindruck gewinnen, dass es ihr so gut wie lange nicht mehr geht. Pustekuchen! Am Mittwochnachmittag meldet sich die ehemalige " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin mit einem Posting, das es in sich hat.

Gerald Heiser (l.) und Anna Heiser sind wieder ein glückliches Paar. Dennoch ist nicht alles gut bei der 35-Jährigen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

"Es ist Zeit die Notbremse zu ziehen", schreibt die zweifache Mutter gleich zu Beginn ihres Beitrags. Dann kommt sie auf ein Thema zu sprechen, das in den vergangenen Monaten in Vergessenheit geraten war - echte Fans werden sich jedoch daran erinnern.

Um die Gesundheit von Anna Heiser steht es schon seit Langem nicht gut. Immer wieder klagte sie in der Vergangenheit über Unwohlsein, Schwindel- und Kreislaufprobleme. All das scheint sie nun wieder eingeholt zu haben.

"In den letzten Wochen, oder den letzten 1,5 Jahren, ging es mir gesundheitlich nicht gut. Ich werde einfach nicht richtig gesund und merke, dass mein Körper mir gerade sehr deutlich zeigt, dass ich eine Pause brauche", schreibt die gebürtige Polin.

Ihre Konsequenz dürfte den Followern nur allzu bekannt vorkommen.