Anna Heiser mit bitterem Abschied: "Es ist Zeit, die Notbremse zu ziehen"
Danzig (Polen) - Wer Anna Heisers (35) Leben in den vergangenen Wochen auf Instagram verfolgt hat, konnte den Eindruck gewinnen, dass es ihr so gut wie lange nicht mehr geht. Pustekuchen! Am Mittwochnachmittag meldet sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin mit einem Posting, das es in sich hat.
"Es ist Zeit die Notbremse zu ziehen", schreibt die zweifache Mutter gleich zu Beginn ihres Beitrags. Dann kommt sie auf ein Thema zu sprechen, das in den vergangenen Monaten in Vergessenheit geraten war - echte Fans werden sich jedoch daran erinnern.
Um die Gesundheit von Anna Heiser steht es schon seit Langem nicht gut. Immer wieder klagte sie in der Vergangenheit über Unwohlsein, Schwindel- und Kreislaufprobleme. All das scheint sie nun wieder eingeholt zu haben.
"In den letzten Wochen, oder den letzten 1,5 Jahren, ging es mir gesundheitlich nicht gut. Ich werde einfach nicht richtig gesund und merke, dass mein Körper mir gerade sehr deutlich zeigt, dass ich eine Pause brauche", schreibt die gebürtige Polin.
Ihre Konsequenz dürfte den Followern nur allzu bekannt vorkommen.
Mit diesem Instagram-Posting verabschiedet sich Anna Heiser von ihren Fans
Sie geht deshalb für eine Weile offline. "Ich möchte die Zeit nutzen, um mich untersuchen zu lassen, wieder zu Kräften zu kommen und einfach gesund zu werden", erklärt die 35-Jährige.
Fans müssen nun also stark sein. Aber wie lange? Das lässt die Frau von Farmer Gerald wie üblich in solchen Fällen offen. Stattdessen wendet sie sich noch mit ein paar warmen Worten an ihre Fans.
"Passt gut auf euch auf und hört auf euren Körper, wenn er euch zeigt, dass es Zeit ist, einen Schritt zurückzugehen", schreibt die Influencerin abschließend.
Die kommenden Wochen werden die Fans also ohne Anna Heiser auskommen müssen. Wer sich an ihre anderen Auszeiten erinnert, weiß, dass sie sich daran so gut wie immer diszipliniert gehalten hat.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser