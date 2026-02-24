Umzug in ein neues Land: So kommt Gerald Heiser in Annas Heimat zurecht

Polen - Fast ein halbes Jahr ist es nun schon her, dass Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (40) ihre Siebensachen gepackt und der Wahlheimat Namibia den Rücken gekehrt haben. Eine schwere Entscheidung, schließlich war das Paar aufgrund seiner finanziellen Lage regelrecht dazu gezwungen. Umso schöner, wie gut sich die beiden mittlerweile eingelebt haben.

Anna Heiser (35) und ihr Gerald (40) finden ihr Glück aktuell in Polen. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Dass die Influencerin keine Probleme damit hat, mit der Kultur und Sprache in Polen zurechtzukommen, ist keine Überraschung. Schließlich ist sie selbst gebürtige Polin.

Doch auch ihr Liebster scheint sich mittlerweile mit der neuen Situation nicht nur abgefunden, sondern auch richtig angefreundet zu haben.

Am Dienstag erklärte die 35-Jährige auf Instagram, dass Gerald mit allem "sehr gut" zurechtkommen würde.

"Er kann immer mehr den Gesprächen folgen und führt auch schon Small Talks", berichtete sie fröhlich und fügte hinzu, dass er auch nach jahrelanger Arbeit auf einer Farm eine Erfüllung in seinem neuen Bürojob gefunden hat.

Besonders schön dabei: "Er wird immer von Vorgesetzten gelobt und das macht viel aus, denn in Namibia hatte er in den letzten Jahren überwiegend Misserfolge."

Aktuell sei sie einfach nur mächtig stolz auf ihren Gatten.