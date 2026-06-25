Anna Heiser meldet sich aufgebrezelt mit mulmigem Gefühl: Das steckt dahinter

Danzig/Hamburg - Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin ist immer für eine Überraschung gut: Anna Heiser (36) meldet sich am Donnerstagnachmittag ziemlich aufgebrezelt in ihrer Instagram-Story. Der Grund dafür: Sie hat plötzlich ein Event in Hamburg am Start, über das sie nicht nur gute Worte verliert.

Diesen Flieger fotografierte Anna Heiser am Donnerstagmorgen. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Ihr Tag beginnt bereits früh am Morgen in Danzig auf dem Weg zum Flughafen turbulent: Ihr Uber-Fahrer hört nämlich brüllend laut "You're My Heart, You're My Soul" von Modern Talking.

Die zweifache Mutter verdreht in einem Selfie-Video die Augen. "Party um 7 Uhr im Uber. Der Fahrer weiß, wie man Energie tankt", witzelt sie trotzdem. Dann geht es mit dem Flieger, von dem Anna noch ein Foto postet, in die Hansestadt.

Dort angekommen zeigt sich die Influencerin am Nachmittag in einem weiteren Selfie-Video. Diesmal ist sie bereits fertig gestylt, hat für ihre Verhältnisse viel Make-up aufgetragen.

Anna, die am Wochenende 36 Jahre alt geworden ist, begründet ihren "Grace Kelly"-Look mit den Worten: "Da ich äußerst selten auf solche Veranstaltungen gehe, freue ich mich grundsätzlich drauf."

Doch dann kommt auch schon ein großes "Aber" angeflogen.