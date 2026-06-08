Anna Heiser meldet sich mit ernsten Worten: Das sind die Ergebnisse ihrer Krebsuntersuchung
Danzig (Polen) - Im April sorgte Anna Heiser (35) für mächtig Sorgen bei ihren Fans: Aufgrund ihrer familiären Vorgeschichte hatte sie große Angst, später im Leben unter anderem an Brustkrebs zu erkranken. Deshalb machte sie einen modernen Gentest. Die Ergebnisse hielt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin danach geheim - sogar vor sich selbst. Denn sie wollte zu 100 Prozent für ihre Tochter Alina (3) da sein, die plötzlich im Krankenhaus gelandet war. Jetzt hat das Warten ein Ende.
In ihrem neuesten Instagram-Posting präsentiert sich die zweifache Mutter auf einem Foto mit todernster Miene. Das sieht gar nicht gut aus.
Ist es aber: Alle Gentests sind negativ. Demnach muss sich Anna Heiser derzeit keine Sorgen machen.
Doch das will sie so nicht stehen lassen. "Die Angst vor dem Ergebnis hat mich zögern lassen. Auch wenn ich mir immer wieder gesagt habe, dass alles gut sein wird", so die 35-Jährige.
"Jetzt weiß ich, dass ich diese Genmutation nicht geerbt habe. So erleichtert ich auch bin: Ein negatives Ergebnis bedeutet nicht, dass man niemals Krebs bekommen kann. Vorsorge bleibt das Wichtigste", fügt sie mahnend hinzu.
Sie hat zudem eine Bitte an ihre Follower.
Anna Heiser meldet sich ernst, hat aber gute Nachrichten
"Und falls ihr selbst eine ähnliche familiäre Vorgeschichte habt oder von einer Genmutation betroffen seid - ich denke an euch. Ihr seid nicht allein", versucht sie, Trost zu spenden.
Unterdessen sieht die Welt bei der Influencerin einen Tag später schon wieder ganz anders aus. Betroffen meldet sie sich in ihrer Story, berichtet dort, dass Ehemann Gerald (40) ihre Blumen im eigenen Garten abgesäbelt habe.
"Weil er meinte, diese würden die Bewässerungsanlage stören. Mein Herz blutet", so Anna. Ganz ohne Konflikte geht es bei den Heisers also weiterhin nicht. Nach allem, was sie zuletzt durchmachen mussten, dürften dieser aber eher eine vergleichsweise angenehme Ablenkung sein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser