Anna Heiser über ihre tiefste Krise: Diesen einen Satz konnte sie nicht mehr hören
Polen - Ihre tiefste Krise lässt sie einfach nicht los. Jetzt probiert es Anna Heiser (35) mal andersherum: Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin versucht, selbst loszulassen. Wie das klingt, können ihre Follower am Sonntag auf Instagram nachlesen. In ihrem aktuellen Posting verrät die zweifache Mutter auch, welchen Satz sie in ihren schwersten Zeiten nicht mehr hören konnte.
Anna, ihr Mann Gerald (40) und die Kinder Leon (4) und Alina (3) mussten in den vergangenen Monaten viel durchstehen. Erst geriet die Familie mit ihrer Farm auf Namibia in finanzielle Schwierigkeiten. Dann traf es auch das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar schwer: Ehekrise.
Letzten Endes rauften sich Anna und Gerald wieder zusammen, verkauften die Farm und wanderten nach Polen aus. Für Gerald und die Kinder Neuland, für die gebürtige Polin eher ein Nachhause-Kommen.
"Existenzielle Ängste" und "Stress, den man von außen nicht sieht", hätten sie und Gerald am Ende auf Namibia geplagt, schreibt die 35-Jährige am dritten Advent auf Instagram.
"Auch wenn es gut gemeint war,
ich konnte den Satz 'Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her' irgendwann nicht mehr hören", so Anna.
Trotzdem hätten sie und Gerald weiter nach diesem "Lichtlein" gesucht, schreibt sie. Dann sei aber etwas passiert.
Anna und Gerald Heiser zeigen sich im Insta-Posting glücklich um den Weihnachtsbaum tanzend
"Das, was sich wie ein Ende angefühlt hat, war in Wahrheit unsere Rettung", so die Influencerin
"Nach all dem, was passiert ist, bin ich fest davon überzeugt, dass unser Leben, oder zumindest der grobe Weg irgendwo vorgeschrieben wird - ob vom Gott, Universum oder an was auch immer man glaubt - und alles wird leichter, wenn man es annimmt und sich führen lässt", schließt Anna ihr Posting ab.
Zu ihrem Text zeigt sich die ehemalige Auswanderin beim gemeinsamen Tanz mit Ehemann Gerald um den Weihnachtsbaum.
Die Botschaft ist damit überdeutlich: Familie Heiser geht es derzeit wieder richtig gut!
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser