Anna Heiser ist für neue Frisur 300 Kilometer gefahren: Begründung macht es nicht besser
Danzig (Polen) - Nach all den schweren Zeiten hat sich Anna Heiser (35) vor Kurzem dazu entschlossen, einfach alles loszulassen. Als wolle sie sofort beweisen, dass sie ihren Vorsatz ernst meint, meldete sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin am Montag mit einem wirklich seichten Thema bei ihren Fans: ihrer neuen Frisur. Dennoch hatte sie selbst diesmal einen Aufreger mit im "Gepäck".
Bereits am Sonntagabend kündigte die zweifache Mutter den bevorstehenden Besuch auf ihrem Instagram-Account an. Am Montagmorgen meldete sie sich dann in ihrer Story vom Friseurstuhl aus.
Offen blieb, was dabei herauskommen würde. Ihre sehr treuen Fans dürften sich dann allerdings gewundert haben, warum die Influencerin stundenlang nichts mehr von sich hören ließ.
Erst am späten Nachmittag präsentierte sie die neue Frisur - deutlich kürzere Haare. Wer sich wunderte, warum das so lange gedauert hatte, bekam am späten Montagabend eine unerwartete Antwort.
Denn Anna Heiser meldete sich noch einmal in ihrer Story, um noch etwas über ihren Friseurbesuch loszuwerden. Sie sei 300 Kilometer gefahren "one way"! Klingt so, als wären es mit der Rückfahrt dann sogar 600 Kilometer gewesen!
Für eine solche Aktion sollte die 35-Jährige besser eine gute Begründung liefern, um keine schlafenden Hater zu wecken. Doch die hat sie definitiv nicht.
Anna Heiser hat seit Montag eine neue Frisur - und mächtig Gesprächsbedarf deswegen
"Ob ich meine Haare liebe? Ja! Ob ich 300 Kilometer one way gefahren bin zu meinem Friseur? Ja! Ob ich verrückt bin? Auch möglich!", sagt die gebürtige Polin sichtlich zufrieden in dem Clip.
Danach erklärt sie, dass sie sich die Extensions herausnehmen lassen hat. Nun seien ihre Haare wieder schön leicht. Das bedeute jedoch nicht, dass sie sich in Zukunft keine Extensions mehr gönnen würde. So weit, so banal.
Danach geht Anna noch einmal auf ihre kleine Weltreise für die neue Frisur ein. Ihr Lieblingsfriseur habe leider keine Filiale in ihrer Heimatstadt Danzig, so die Frau von Farmer Gerald.
Damit hat Anna Heiser die schweren Themen definitiv erst einmal abgeräumt. Dafür dürfte sie ihre Hater mit dieser Aktion sicher wieder auf den Plan gerufen haben!
