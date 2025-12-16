Anna Heiser ist für neue Frisur 300 Kilometer gefahren: Begründung macht es nicht besser

Danzig (Polen) - Nach all den schweren Zeiten hat sich Anna Heiser (35) vor Kurzem dazu entschlossen, einfach alles loszulassen . Als wolle sie sofort beweisen, dass sie ihren Vorsatz ernst meint, meldete sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin am Montag mit einem wirklich seichten Thema bei ihren Fans: ihrer neuen Frisur. Dennoch hatte sie selbst diesmal einen Aufreger mit im "Gepäck".

Anna Heiser (35) ist mächtig zufrieden mit ihrer neuen Frisur. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Bereits am Sonntagabend kündigte die zweifache Mutter den bevorstehenden Besuch auf ihrem Instagram-Account an. Am Montagmorgen meldete sie sich dann in ihrer Story vom Friseurstuhl aus.

Offen blieb, was dabei herauskommen würde. Ihre sehr treuen Fans dürften sich dann allerdings gewundert haben, warum die Influencerin stundenlang nichts mehr von sich hören ließ.

Erst am späten Nachmittag präsentierte sie die neue Frisur - deutlich kürzere Haare. Wer sich wunderte, warum das so lange gedauert hatte, bekam am späten Montagabend eine unerwartete Antwort.

Denn Anna Heiser meldete sich noch einmal in ihrer Story, um noch etwas über ihren Friseurbesuch loszuwerden. Sie sei 300 Kilometer gefahren "one way"! Klingt so, als wären es mit der Rückfahrt dann sogar 600 Kilometer gewesen!

Für eine solche Aktion sollte die 35-Jährige besser eine gute Begründung liefern, um keine schlafenden Hater zu wecken. Doch die hat sie definitiv nicht.