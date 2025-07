Anna Heiser meldet sich mit trauriger Nachricht: An diesem Tag ist es endgültig vorbei

Anna Heiser steigt direkt mit einer traurigen Nachricht in die neue Woche ein.

Von Holger Köhler-Kaeß

Namibia - Anna Heiser steigt direkt mit einer traurigen Nachricht in die neue Woche ein. Nach viel Hin und Her sowie einem geplatzten Hauskauf in Polen steht nun der Abschied von Namibia fest. Lange werden sich Anna (35), Gerald (40) und ihre Kinder Leon (4) und Alina (2) nicht mehr in dem afrikanischen Land aufhalten.

Anna Heiser (35) muss Abschied nehmen. © Instagram/Screenshot/annaheiser So verkündet die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin am Montagmittag: "Am 15.08. heißt es Abschied nehmen. Wir werden den Container packen, das Tor ein letztes Mal schließen und die Farm verlassen, die so viele Jahre unser Zuhause war." Passend zu der Nachricht nutzt die zweifache Mutter ein kurzes Video, in dem ihre Familie von hinten zu sehen ist, während sie auf einem Feld in Namibia gen Horizont schreitet. Es sei ein Ort voller Erinnerungen, voller erster Male, voller Lachen und Tränen, schreibt die gebürtige Polin. "Wir gehen nicht, weil wir es wollen, sondern weil das Leben uns in eine neue Richtung führt." Anna Heiser Anna Heiser spricht offen über Ehekrise: "Loszulassen schien der einzige Ausweg zu sein" Anna Heiser "Angeblich gestorben": Anna Heiser fasst nach bösem Gerücht folgenschweren Entschluss Fans der Heisers wissen bereits seit Monaten, dass diese ihr Farmleben nicht mehr finanzieren können. Sämtliche Versuche, die Farm zu retten, sind inzwischen gescheitert. Dennoch versucht die 35-Jährige, die Dinge in ein positives Licht zu rücken.



Instagram-Posting von Anna Heiser ist seit Montagmittag online