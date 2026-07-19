Anna Heiser mit bitterem Update: Tochter weiter in Klinik, Ärzte überlegen neuen Schritt

Polen - Nur wenige Wochen, nachdem Anna Heisers (36) Tochter Alina (3) ins Krankenhaus musste, wurde das Kind dort kürzlich erneut eingewiesen . Seitdem herrscht bei ihren behandelnden Ärzten immer größeres Rätselraten, welche Krankheit genau sie überhaupt haben könnte. Am Sonntagnachmittag meldete sich eine sichtlich erschöpfte Anna bei ihren Fans. In ihrer Instagram -Story gab sie ein wenig Mut machendes Update.

Die kleine Alina (3) liegt seit Donnerstag erneut im Krankenhaus. Ihre Mutter, Anna Heiser (36), steht ihr treu zur Seite – zusammen mit ihrem Ehemann Gerald (40). © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

In dem im Selfie-Format gedrehten Video ist zu sehen, wie sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin gerade ein Brot schmiert. Ihre Augen wirken müde, ihr Gesicht ist ungeschminkt.

Dann erzählt Anna, dass Alina weiterhin im Krankenhaus ist. Sie habe sich gerade mit Gerald abgewechselt und sei unter die Dusche gesprungen, so die zweifache Mutter.

"Werde den Nachmittag mit unserem Sohn verbringen, bevor es für mich zurück ins Krankenhaus geht", erklärt sie nachdenklich. Zudem hätten sich die Pläne geändert.

"Wir haben gehofft, dass unsere Tochter morgen entlassen wird", erklärt die 36-Jährige. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die Ärzte denken laut Anna über etwas ganz anderes nach.