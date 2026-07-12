Anna Heiser zieht Hater mit "Jammer-Posting" an: Ihr Konter folgt prompt

Danzig (Polen) - "Wurde auch langsam Zeit, dass du mal wieder jammerst." Mit diesen wenig charmanten Worten meldete sich am Samstag einer von Anna Heisers (36) Hatern in ihrer Insta-Kommentarspalte zu Wort. Zuvor hatte sich die ehemalige " Bauer sucht Frau "-Teilnehmerin erschöpft und traurig in ihrem Bett gezeigt. Dass sie dafür noch mehr "Hate" kassiert hatte, gab die zweifache Mutter am Sonntag in einem weiteren Posting zu. Aber was genau war der Anstoß gewesen?

Anna Heiser (36) hat sich am Wochenende erschöpft und frustriert gezeigt. © Instagram/Screenshot/annaheiser

"Warum haben so viele von uns das Gefühl, immer funktionieren zu müssen? Immer noch ein bisschen mehr schaffen. Noch eine Aufgabe abhaken. Noch allen gerecht werden. Das Verrückte ist, weder Gerald noch die Kinder erwarten von mir, dass ich jeden Tag 150 % gebe. Diesen Druck mache ich mir selbst", schrieb die 36-Jährige am Samstag.

Dazu zeigte sie sich mit leerem Blick im Bett. All ihre tollen Wochenend-Pläne seien zu diesem Zeitpunkt hinfällig gewesen. Sie habe nicht einmal die Kraft, überhaupt aufzustehen, so Anna.

"Ich liege hier und kämpfe nicht nur mit meinem Körper, sondern auch mit diesen Schuldgefühlen", gab die gebürtige Polin zu.

In weiser Voraussicht ergänzte Anna schließlich: "Und bevor wieder Hetzer kommen - ja, ich mache auch Videos, wenn es mir schlecht geht und ich werde es immer wieder machen, solange ich ein Mitteilungsbedürfnis meiner Gedanken habe."

Damit hatte sie vermutlich den Grundstein für ihre Hater gelegt.