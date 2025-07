Anna Heiser mit Knallhart-Ansage an Follower: "Tu dir und mir einen Gefallen und geh"

Namibia - Der Abschied rückt immer näher. In genau 25 Tagen werden Anna Heiser (35) und ihre Familie der Wahlheimat Namibia den Rücken kehren. Und das macht der "Bauer sucht Frau"-Darstellerin aktuell mächtig zu schaffen - vor allem, wenn sie sich dazu noch gemeinen Kommentaren ihrer Follower stellen muss.

Anna Heiser (35) ist bereits voll im Umzugsstress. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)

"Die letzten Tage waren eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen tiefer Traurigkeit und leiser Vorfreude auf das, was kommt", schrieb sie am Dienstag in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Dazu teilte sie ein Video von sich und Ehemann Gerald (40) beim Packen für den anstehenden Umzug nach Polen.

"So gerne wir den kommenden Monat einfach überspringen würden - wir wissen, dass wir uns diesen Gefühlen stellen müssen", erklärte sie weiter. Sie wisse genau, dass Abschied Zeit brauche. "Und Raum. Und manchmal auch Tränen."

Das alles habe sie für sich verstanden und akzeptiert. Was sie momentan aber am meisten ermüdet: "Nachrichten von Menschen, die behaupten, ich hätte das alles so gewollt."

Heftige Vorwürfe, wenn man bedenkt, wie sehr Anna und Gerald in den letzten Monaten unter der Entscheidung gelitten haben, ihre Farm endgültig aufzugeben.